Pelle secca in estate, un incubo senza fine? Ecco come rimediare

L’estate è la stagione del mare, del sole e della pelle abbronzata. Eppure, per molte persone, è anche la stagione della pelle che si squama, che tira, che si screpola come un deserto. Il paradosso è che l’acqua, che dovrebbe idratare, può diventare il nemico numero uno.

Il mare, il cloro delle piscine, le docce multiple per rinfrescarsi: ogni contatto con l’acqua, se non gestito, altera il film idrolipidico che protegge la pelle. La chimica lo spiega: l’acqua di mare, con il suo alto contenuto di sale, disidrata la pelle per osmosi, attirando fuori l’umidità.

Il cloro, poi, è un agente ossidante che indebolisce la barriera cutanea. E le docce frequenti, con acqua calda, asportano i lipidi naturali della pelle, lasciandola nuda e vulnerabile. Il risultato è una pelle che non è più in grado di trattenere l’acqua, e che si secca nonostante l’umidità ambientale.

Il sole e il sudore, la combinazione che peggiora tutto (e la crema non basta)

Il sole, poi, è un alleato ingannevole. I raggi UV danneggiano il collagene e l’elastina, e la pelle, per difendersi, produce uno strato corneo più spesso, che sembra più ruvido ma in realtà è più fragile. Il sudore, che dovrebbe rinfrescare, contiene urea e sali che, evaporando, aumentano la disidratazione. Le creme solari, poi, se non sono idratanti, possono aggiungere un ulteriore strato di secchezza, soprattutto quelle con filtri chimici.

L’errore comune è pensare che la pelle secca abbia bisogno solo di più crema. La verità è che la pelle secca ha bisogno di più acqua, ma anche di un modo per trattenerla. La crema, da sola, non risolve il problema: serve a sigillare l’umidità, non a crearla.

Acqua tiepida, detergenti delicati e l’ultimo trucco che nessuno fa

La soluzione è nella routine, più che nel prodotto. Il primo passo è ridurre la frequenza e la durata delle docce, e usare sempre acqua tiepida, non calda. Il secondo è scegliere detergenti delicati, senza solfati e con pH fisiologico, che rispettino il film idrolipidico. Il terzo è applicare la crema idratante subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora leggermente umida: in questo modo, si intrappola l’acqua sulla superficie. Il quarto, e più importante, è bere acqua durante il giorno, perché l’idratazione della pelle inizia dall’interno. E poi c’è un trucco che molti ignorano: l’aria condizionata disidrata l’ambiente, e un umidificatore in camera da letto può fare la differenza. L’estate, per la pelle, è una sfida. Ma se affrontata con metodo, può diventare l’occasione per imparare a conoscere e curare la propria pelle in modo più profondo. Perché la pelle, come il corpo, parla. Basta saperla ascoltare.