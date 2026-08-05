Coca Cola Zero, quanto allarmismo o verità c’è dietro alla bibita più consumata al mondo

La Coca Cola Zero è spesso al centro di discussioni sui suoi ingredienti, in particolare sui dolcificanti artificiali. Ma quanto c’è di vero nelle preoccupazioni e quanto, invece, è frutto di interpretazioni poco accurate? Negli ultimi anni la Coca Cola Zero è diventata una delle bibite analcoliche più consumate grazie all’assenza di zuccheri e al ridotto apporto calorico. Proprio la presenza di edulcoranti come l’aspartame ha alimentato numerosi dibattiti, spesso accompagnati da titoli allarmistici che hanno generato dubbi tra i consumatori. È importante, però, distinguere le ipotesi dalle valutazioni effettuate dalle autorità sanitarie, che analizzano periodicamente gli studi scientifici disponibili per verificare la sicurezza degli ingredienti utilizzati negli alimenti e nelle bevande. Il tema è tornato al centro dell’attenzione dopo …

La Coca Cola Zero è spesso al centro di discussioni sui suoi ingredienti, in particolare sui dolcificanti artificiali. Ma quanto c’è di vero nelle preoccupazioni e quanto, invece, è frutto di interpretazioni poco accurate?

Negli ultimi anni la Coca Cola Zero è diventata una delle bibite analcoliche più consumate grazie all’assenza di zuccheri e al ridotto apporto calorico. Proprio la presenza di edulcoranti come l’aspartame ha alimentato numerosi dibattiti, spesso accompagnati da titoli allarmistici che hanno generato dubbi tra i consumatori. È importante, però, distinguere le ipotesi dalle valutazioni effettuate dalle autorità sanitarie, che analizzano periodicamente gli studi scientifici disponibili per verificare la sicurezza degli ingredienti utilizzati negli alimenti e nelle bevande.

Il tema è tornato al centro dell’attenzione dopo la classificazione dell’aspartame come “possibilmente cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 2B) da parte dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Questa definizione indica una limitata evidenza di possibile associazione, ma non dimostra che il consumo normale del dolcificante provochi il cancro. Parallelamente, organismi come l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il Comitato congiunto FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA) hanno confermato la dose giornaliera accettabile già in vigore, ritenendo sicuro il consumo entro tali limiti.

Cosa sapere sulla Coca Cola Zero e sull’aspartame

La Coca Cola Zero non contiene zuccheri , ma utilizza dolcificanti per mantenere il sapore dolce con un apporto calorico molto basso.

, ma utilizza dolcificanti per mantenere il sapore dolce con un apporto calorico molto basso. L’aspartame è uno degli edulcoranti più studiati al mondo ed è autorizzato da numerose autorità sanitarie internazionali.

ed è autorizzato da numerose autorità sanitarie internazionali. La classificazione IARC valuta il potenziale pericolo di una sostanza, non il rischio concreto legato alle normali quantità consumate nella vita quotidiana.

di una sostanza, non il rischio concreto legato alle normali quantità consumate nella vita quotidiana. Le autorità di sicurezza alimentare continuano a considerare sicuro l’aspartame se assunto entro la dose giornaliera accettabile stabilita.

se assunto entro la dose giornaliera accettabile stabilita. Le persone affette da fenilchetonuria (PKU) devono invece evitare i prodotti contenenti aspartame, poiché non possono metabolizzare correttamente la fenilalanina.

devono invece evitare i prodotti contenenti aspartame, poiché non possono metabolizzare correttamente la fenilalanina. Un consumo frequente di bibite, anche senza zucchero, non dovrebbe sostituire l’acqua, che resta la bevanda raccomandata per l’idratazione quotidiana.

Quanto allarmismo c’è davvero?

Le notizie diffuse online semplificano spesso argomenti scientifici complessi, creando confusione tra pericolo teorico e rischio reale.

Le valutazioni delle autorità sanitarie si basano su un insieme molto ampio di studi e vengono aggiornate quando emergono nuove evidenze.

Consumare occasionalmente o con moderazione una bibita senza zucchero rientra generalmente nelle quantità considerate sicure per la popolazione adulta sana.

Una dieta equilibrata dipende soprattutto dall’insieme delle abitudini alimentari e non dal consumo sporadico di un singolo alimento o bevanda.

Chi ha dubbi specifici o particolari condizioni di salute dovrebbe confrontarsi con il proprio medico o con un professionista della nutrizione.

Limitare il consumo di bevande dolcificate e privilegiare l’acqua rimane la scelta più consigliata nell’ambito di uno stile di vita sano.

La Coca Cola Zero continua a essere una delle bibite più diffuse al mondo e, proprio per questo, è spesso oggetto di discussioni che possono alimentare dubbi e timori. Le conoscenze scientifiche attuali indicano che gli edulcoranti autorizzati, incluso l’aspartame, possono essere consumati entro i limiti stabiliti dalle autorità competenti. Più che lasciarsi guidare da titoli sensazionalistici, è utile affidarsi alle valutazioni degli organismi scientifici e ricordare che il benessere dipende soprattutto dall’equilibrio complessivo della dieta, dall’attività fisica e da uno stile di vita sano.