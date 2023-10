I capelli olografici sono la tendenza del momento: tutto quello che c’è da sapere dagli esperti USA

La nuova tendenza di hair styling naviga vero il futuro con i colori brillanti sapientemente applicati per ottenere capelli olografici.

Il colore olografico regala nuove emozioni ed esperienze visive che spaziano nell’infinito cogliendo sfumature che cambiano sotto la luce del sole e quella naturale. Un modo per affrontare il futuro senza alcun limite alla fantasia ma sempre con stile ed eleganza. Niente di arruffato o scomposto, ogni dettaglio viene studiato alla perfezione.

La nuova moda conquista per la varietà di possibili applicazioni e per la libertà di esprimere se stesse attraverso nuove tonalità. Una trasformazione futuristica che non lascia spazio alla noia e si adatta a donne di ogni età e stile. Ecco alcune proposte.

Capelli olografici, il colore non ha più confini

Tra le nuove acconciature per la moda capelli autunno/inverno 2023 spiccano quelle caratterizzate da colori olografici che portano l’hair styling a un livello superiore. Le colorazioni tridimensionali diventano arte futuristica con cromaticità e abbinamenti che sembrano non appartenere al nostro pianeta. Tra le combinazioni possibili e le più apprezzate ci sono quelle con base biondo platino e grigio, tonalità che ben si prestano a creare colorazioni e sfumature olografiche sui capelli. Gli effetti sono immediati e colpiscono chiunque li veda donando personalità a chi non ha paura di osare.

Ma anche le chiome scure possono mostrare tutta la loro raffinatezza applicando colorazioni olografiche su capelli neri. Il contrasto ha un effetto wow assicurato. Un mix di tinte vivaci dal rosso al giallo, dal blu al verde fino al viola e il rosa. Niente è impossibile con l’innovativo hair style 3D, i riflessi sono ciò che rendono unica questo tipo di colorazione. Capelli lunghi e mossi ma anche bob con capelli olografici su sfondo biondo e tonalità ad effetto riflessante sui colori rosa e viola che si alternando creando dinamicità.

Mentre per le lunghezze oltre le spalle con leggera ondulazione sulla parte terminale, si rivela in tutta la sua bellezza il color menta. Ma non un colore piatto e insignificante, a renderlo speciale ci sono i lampi di fuoco nella parte centrale. Un alternanza nelle tonalità del giallo, arancione, rosso, fiamme di passione che creano un effetto unico. Mentre le punte, come la parte alta, rappresentano la calma apparente esterna che racchiude un cuore vivace e pronto all’avventura.

Un altra versione della stessa anima sorprendente è quella dei capelli biondi in superficie che nascondono sotto il primo strato esterno, un arcobaleno di colori. La voglia di vivere che esplode in tutta la sua bellezza facendo capolino ad ogni passo e movimento. I capelli olografici sono una novità della moda capelli che illumina la stagione fredda con mille sfumature 3D.