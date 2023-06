"Ho azzardato ma... ci sta": Lorella Boccia, la scelta per il look convince tutti

I fan di Lorella Boccia sono rimasti a bocca aperta di fronte al look della loro beniamina: l’avete vista? Poche volte si era mostrata così.

L’ex star di Amici è tornata a far parlare di sé con delle immagini che non sono di certo passate inosservate. Dopo il successo ottenuto in tv, la Boccia ha deciso di allontanarsi per un po’ dalle luci dei riflettori, per dedicarsi alla sua famiglia. Molto attiva sui social, qui la ballerina ama condividere i diversi momenti della sua vita quotidiana. E guardate com’è apparsa di recente.

Con un talento come il suo è difficile non farsi notare e la Boccia lo sa bene. Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, la ballerina originaria della Campania ha messo in piedi una carriera che farebbe impallidire chiunque nel suo settore. Dalla danza alla televisione, ne ha fatta di strada nel corso del tempo.

Oggi tutti la conoscono, non solo per la fama raggiunta sul piccolo schermo ma anche per la popolarità di cui gode sul web. Qui l’ex concorrente di Amici condivide spesso foto e video che la mostrano nella sua quotidianità con la famiglia e nel tempo libero. Proprio sul web sono apparse alcune immagini che hanno attirato l’attenzione dei fan per un motivo ben preciso, avete visto di che cosa si tratta?

Lorella Boccia, con quel look incanta tutti

I fan sono rimasti di stucco quando hanno visto la ballerina con il suo nuovo look. La ballerina è sempre splendida, con il fisico tonico e i lunghi capelli scuri. Questa volta, però, la bella Lorella ha voluto osare un po’ di più con il make up, per la gioia dei tanti fan che hanno apprezzato. Come si vede dalle immagini, infatti, la ballerina ha un trucco che esalta al massimo tutta la sua bellezza mediterranea.

Con un velo di mascara sugli occhi e un tocco di colore sulle guance, la Boccia ha conquistato tutti. Ma il vero protagonista del look è lui: il rossetto rosso. L’artista ama mostrarsi sempre al naturale o al massimo con un filo di make up sul viso. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente. “Ho azzardato con un rossetto rosso”, ha scritto sul web. “Ogni tanto ci sta”, ha continuato sui suoi profili social.

Nata a Torre Annunziata nel 1991, la Boccia figura tra le artiste più amate degli ultimi anni. La ballerina campana deve la sua enorme notorietà ad Amici, lo show che l’ha fatta conoscere per il suo incredibile talento. Pur non essendo riuscita ad aggiudicarsi l’ambita vittoria finale, è stata prima professionista nello show, per poi continuare la sua carriera nel mondo della conduzione.