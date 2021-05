Dopo Zara Beauty, arriva un’altra novità nel settore bellezza da parte di un’importante realtà del low cost: H&M Beauty da oggi amplia la propria offerta online e lo fa rendendo disponibili sul suo e-commerce oltre 50 brand diversi.

Si tratta di un’operazione decisamente innovativa, poiché il colosso svedese non si limiterà più a vendere i propri prodotti (riveduti e aggiornato), ma avendo deciso di rendere la bellezza di qualità accessibile a tutti, ha selezionato i migliori marchi sostenibili e cruelty free, rigorosamente a prezzi contenuti.

Sarà possibile acquistare prodotti per il trucco, la cura del viso e dei capelli, ma anche accessori e strumenti, tutti certificati e controllati, in modo da indirizzare gli acquisti verso realtà più virtuose.

H&M Beauty è sempre più attenta al pianeta, agli animali ma anche alle persone e ora vuole coinvolgere tutti consumatori in questa rivoluzione.

H&M Beauty: quali marchi propone

L’Italia è il primo paese in cui H&M Beauty ha deciso di lanciare questa iniziativa, per poi “esportarla” nelle altre nazioni. Questa è la dimostrazione di come il settore della bellezza in Italia stia acquisendo sempre più importanza: i consumatori sono più attenti e rivolti verso la ricerca di un equilibrio tra prezzo e sostenibilità.

Come abbiamo detto, i brand proposti saranno 50 e saranno sia ecobio che non, ma tutti attenti al regime di produzione e con programmi a lungo termine per la riduzione delle emissioni e dell’impiego di sostanze artificiali, ma tutti etici.

Maybelline New York, L’Oreal Paris, The Ordinary, Makeup Revolution e i suoi derivati come I heart Revolution, Mulac, Mario Badescu sono alcuni dei più celebri che saranno da oggi acquistabili, ma sarà possibile trovare anche marchi già noti nella beauty community ma non ancora al grande pubblico come per esempio The Balm, Tangle Teezer, Beautyblender, House of Lashes, Real techniques ecc.