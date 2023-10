Heather Parisi regina di stile Il tutorial “No Hair Day”: come viene utilizzato il foulard tra i capelli

Heather Parisi fa tendenza per il modo con cui usa il foulard per i capelli: i fan hanno voluto saperne di più.

Che Heather Parisi sia un’icona dello spettacolo è risaputo. La ballerina americana che ha fatto sognare gli adolescenti degli anni Ottanta vive da tempo a Hong Kong con il marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin e i suoi figli i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria avuti a 50 anni.

Nonostante non abbia più 20 anni Heather sembra sempre una ragazzina e attraverso i social (il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 280 mila follower) racconta le sue giornate e recentemente è diventata anche il punto di riferimento per molte appassionate di Hair Style.

I capelli con il foulard: la tendenza lanciata dall’ex ballerina

Dopo la sua partecipazione a Belve avvenuta a marzo del 2023, Heather Parisi è tornata a Hong Kong ed è uscita dall’occhio mediatico. Della sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani, infatti, se ne parlò molto, finendo per tanti giorni al centro del gossip, soprattutto per le sue affermazioni riguardo al suo rapporto con le altre figlie più grandi, Rebecca Jewel e Jacqueline Luna avute da due relazioni precedenti che non vivono con lei da tanti anni.

Il successo di Heather Parisi risale agli inizi degli anni Ottanta quando approdò a Fantastico come prima ballerina. Le sue canzoni e i suoi balletti diventarono dei veri e propri tormentoni, e tutte le bambine dell’epoca volevano imitarla. La sua carriera è lunga e ricca di successi e di traguardi importanti, e anche se oggi non è una presenza fissa del piccolo schermo, Heather è amata e ammirata da tantissimi fan.

Proprio i suoi fan, e non solo, in questi giorni sono felicissimi dell’annuncio che la showgirl ha fatto sul suo profilo Instagram. Il suo modo di legare i capelli con il foulard non è passato inosservato all’occhio delle fashion victims che hanno subito voluto saperne di più sulla tecnica che la Parisi usa per ottenere delle code tanto perfette e glamour. La showgirl ha accolto con immensa felicità le richieste e ha fatto sapere che presto farà un tutorial su come acconciare i capelli quando questi “non collaborano“, ossia quando c’è umidità, quando non si ha tempo, insomma, un modo per essere bellissime anche in quei giorni “No per i capelli”

“Tra i tantissimi messaggi che ricevo, molti mi chiedono ‘Puoi insegnarmi a come mettere il foulard intorno allo chignon o sulla coda’. Così inizia il post di Heather Parisi apparso in queste ultime ore sul suo profilo Instagram.

“Ho deciso che farò un tutorial per far vedere come faccio a nascondere i miei capelli quando non sono perfetti. Non so voi, ma io vivo a Hong Kong da più di 13 anni e l’umidità è quasi sempre 78-98% !!! Lavo la testa, faccio una piega (tutta orgogliosa) e poi esco e disastro totale…”

Heather prosegue chiarendo che i motivi per cui si può ricorrere al foulard possono essere tanti: “Arriva il giorno, che magari non hai voglia di lavarli, o sono frizzy (crespi).” E infine l’annuncio: “E allora, vi farò vedere il mio ritual per quando non si ha il tempo di fare una bella piega oppure non si ha la voglia perché è un “No Hair Day”, un “Giorno No per i Capelli. Serena Giornata a Tutti !!!”