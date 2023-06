Harry e Meghan, puntano a un marchio di lifestyle glamour che rivaleggia con quello di David e Victoria Beckham

I Duchi di Sussex hanno scelto di voltare pagina e al momento starebbero pensando di seguire le orme della celebre coppia inglese.

Nell’ultimo periodo Harry e Meghan sono finiti più volte al centro della cronaca rosa. Negli scorsi giorni sembra che il loro accordo stipulato con Spotify sia giunto al termine, che si dice sia valso circa 23 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni, la nota piattaforma sarebbe rimasta insoddisfatta del contenuto realizzato dalla Markle per il podcast chiamato Archewell, nel quale la stessa duchessa discuteva, con altri volti noti dello spettacolo, di varie tematiche tra cui i vari stereotipi che affliggono quotidianamente le donne nel settore lavorativo.

Un duro colpo quindi per il figlio e la nuora di Lady Diana, i quali nel 2020 hanno deciso di abbandonare i propri doveri reali e approdare a Los Angeles insieme ovviamente ai figli della coppia, Archie e Lilibeth. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che i due vogliano seguire le stesse orme di David e Victoria Beckham, che nel corso degli anni hanno collaborato con vari brand internazionali. La stessa ex Spice Girl ha fondato un proprio marchio, che sta riscuotendo un enorme successo. Ma cosa hanno in serbo esattamente i Duchi di Sussex?

La nuova avventura di Harry e Meghan

Stanno girando delle voci che vedrebbero la Markle sempre più vicina ad una collaborazione con Dior, anche se la maison francese per ora ha smentito di essere in contatto con la Duchessa. Secondo gli esperti Royal, la coppia potrebbe decidere di seguire la strada dei Beckham e “creare un intero ambiente di vita che la gente abbraccerà con entusiasmo”.

Infatti questi ultimi sono stati in grado di creare un vero modello di business basato sulla propria linea di moda, che comprende profumi, occhiali, lingerie e tanto altro. Si pensa che Meghan ed Harry potrebbero addirittura creare un loro profumo o diventare il volto di un prodotto.

La mamma di Archie e Lilibeth sarebbe particolarmente interessata ad un brand di make up, simile a quanto realizzato da Victoria Beckham, quindi nel prossimo futuro la reale potrebbe benissimo uscirsene con una linea tutta sua. Bisogna ammettere che i due si trovano nella giusta posizione: sono da poco usciti dalla Royal Family, sono entrambi orientati alla famiglia e hanno cominciato a mettere insieme dei progetti che potrebbero posizionarli molto bene sul mercato.

Queste indiscrezioni arrivano poco dopo che Netflix, con cui la coppia ha firmato un contratto fino al 2025, li ha spronati affinché presentino nuove idee convincenti se vogliono assicurarsi il compenso di 50 milioni di dollari previsto dal loro accordo. Nel frattempo i due Duchi stanno cercando di creare un proprio marchio di lifestyle, ma chissà se riusciranno a raggiungere lo stesso successo dei Beckham. Solo il tempo ce lo dirà.