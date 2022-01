18 mesi e via. Questo sarebbe la sintesi dietro la scelta di Harry e Meghan di vendere casa a Montecito, in California, per virare su una residenza che assecondi tutte le loro esigenze. Ai Sussex, secondo i gossip delle ultime ore, non basterebbero più le “quattro” mura da 12 milioni di euro acquistate meno di due anni fa, e sarebbero ormai prossimi a un trasloco a sorpresa…

Harry e Meghan vendono casa a Montecito

Secondo il Mirror, la decisione di Harry e Meghan deriverebbe dalla loro insoddisfazione per la posizione della casa di Montecito dove vivono da pochi mesi, una residenza da sogno immersa nel verde della California che sarebbe costata qualcosa come 12 milioni di euro…

Non bastano un panorama mozzafiato e nove camere da letto, più piscina, palestra, parco giochi e campo da tennis, a fare della tenuta un “abito su misura” perfetto per i Sussex e famiglia: la coppia avrebbe deciso di metterla in vendita e guardare altrove.

La splendida dimora da favola, nella contea di Santa Barbara, non sarebbe ritenuta ideale per crescere i piccoli Archie e Lilibet Diana, e ora sarebbe scattata la caccia all’acquirente perfetto. La mega villa sorge in un’area esclusiva e super blindata (vicini di casa Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Tom Cruise), ma tanto non sarebbe sufficiente a farne la residenza definitiva dei royal. Intanto, la mente dei fan corre al prossimo rientro a Londra, previsto per giugno in occasione del Giubileo di Platino della regina. E chissà se i duchi spiazzeranno ancora il mondo con un altro colpo di scena…