Fino a poche ore prima si parlava di una sorta di “mistero” intorno alla mancata apparizione della secondogenita dei duchi di Sussex dopo la pubblicazione di alcuni scatti a seguito della nascita, e ora la piccola Lilibet Diana è grande protagonista di una foto di famiglia dal sapore magico ed eccezionale. Una immagine tanto preziosa quanto rara (è la prima che viene pubblicata nei primi 6mesi di vita della piccola di Meghan e Harry) che ci mostra subito un particolare che colpisce dritto al cuore e non passa inosservato…

Archie e Lilibet Diana con Meghan e Harry in una foto magica, con una curiosità…

C’è una succosa curiosità che riguarda il piccolo Archie e che salta immediatamente all’occhio nella foto di famiglia del duca e della duchessa di Sussex insieme ai figli, la prima immagine che mostra al mondo il volto di Lilibet Diana 6 mesi dopo la nascita. Nello scatto, il primogenito dei duchi appare decisamente cresciuto e… ha una folta chioma riccia (eredità di mamma Meghan Markle) e capelli rossi come papà Harry! Un dettaglio che non passa certo inosservato…

Alexi Lubomirski, il fotografo di fiducia dei Sussex che segue e immortala le tappe chiave della coppia sin dal fidanzamento ufficiale, ha condiviso la magica istantanea di famiglia in cui non si può non notare il particolare.

“Questo è uno di quei progetti rari e speciali – ha scritto su Instagram – di cui si ha la fortuna di far parte. Poter continuare la storia di questa famiglia che ho fotografato prima come fidanzati, poi il giorno del loro matrimonio, come una coppia sposata e ora vedere il loro amore manifestarsi in due splendidi bambini, è stato un delizioso onore“.