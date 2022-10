Halloween: i film da vedere assolutamente nella notte più horror dell’anno

La notte più spaventosa dell’anno è arrivata, quindi mettetevi comodi sul divano e preparatevi a una parentesi da brividi davanti a uno di questi imperdibili film di Halloween! Ecco quali sono i titoli da vedere assolutamente per una sana dose di horror da gustare da soli o (meglio) in compagnia (ma se siete con i vostri bambini meglio optare per i cartoni animati)…

I film di Halloween da vedere

Foto Pixabay | Sammy-Sander – Ragazzo con telecomando e popcorn

Sono quelli che ci fanno tremare di paura, ma anche quelli più adatti a vivere una vera maratona horror per una notte di Halloween all’insegna del brivido! Ecco quali sono i film da vedere assolutamente nella serata più spaventosa dell’anno, quando i nostri incubi più profondi tornano alla mente tra fantasmi del passato e del presente…

Sinister

Sinister è un film da inserire assolutamente tra i titoli perfetti per Halloween. Un vero e proprio incubo travolge un giornalista di cronaca nera dopo la scoperta di alcuni video sconcertanti nella sua nuova casa… Orrore mozzafiato pronto da gustare su Prime Video.

Noi – Us

Se siete appassionati di horror non potete perdere Noi – Us, un film perfetto per Halloween che sconvolge fin dal primo istante. Una famiglia in vacanza riceve la visita di quattro figure spaventose, i loro sosia in chiave terrificante sbarcano su Netflix…

You’re next

Pronti a essere i prossimi? You’re next su Now vi porta dentro una reunion di famiglia tradotta in uno degli horror da inserire assolutamente nella maratona più spaventosa di Halloween. Preparate i popcorn, ma non garantiamo che li finirete…