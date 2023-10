Hai una zucca intera in casa e non sai come sbucciarla? Il trucco è molto semplice: si fa in uno step

Avere nelle proprie mani il trucco per sbucciare la zucca, significa avere la possibilità di fare una miriade di ricette… in tempi record!

La zucca è l’alimento preferito di chi ama la stagione autunnale, ma anche di chi sa quanto sia prezioso e versatile questo frutto di Madre Natura. Lo si può preparare in molteplici maniere, soprattutto è tra i prodotti più economici e facili da preparare. Allora, sorge spontaneo chiedersi come si possa sfruttare al meglio questa risorsa, ottimizzandone tutti i vantaggi. Ecco che c’è un trucco molto semplice per avere la zucca pronta all’uso senza sprechi, costi, ma soprattutto perdite di tempo.

Dolci, antipasti, contorno, primo e persino un secondo, la zucca può tutto! Infatti, è tra gli alimenti preferiti dei vegani per i molteplici nutrienti che possiede e per il fatto di riuscire a realizzare in versione vegana e anche vegetariana dei piatti tipici degli onnivori. Ad esempio, se non si vuole mangiare un hamburger di manzo o pollo, va benissimo un burger di zucca! Soddisfa appieno il palato. Come se non bastasse ne esistono di tante tipologie.

Trucco per sbucciare la zucca: facile e veloce

Zucca rotonda e arancione, verde ed allungata, piccola e gialla a forma di stella, e persino a forma di sfera! Insomma, è un prodotto unico ed imparare a trattarlo nella maniera giusta è la chiave di volta per non sbagliare un solo colpo in cucina.

Trucchi rapidi per ricette facili – Pourfemme.itCome se non bastasse la zucca può essere definita al pari del “maiale” per gli onnivori. Si dice che del maiale non si butta via nulla, e lo stesso è per questo frutto così delizioso di Madre Natura. E’ oro arancione a tutti gli effetti! Diciamo questo perché la stessa buccia non va scartata e gettata nella pattumiera, ma essendo ricca di sali minerali, gusto e vitamine, è ottima per tante altre preparazioni.

Cosa rende ostica la preparazione della zucca? Molti evitano di prepararla proprio perché acquistandone una intera diventa sempre più complesso riuscire a sbucciarla del tutto. La scorza è dura, e proprio per questo il solo pensiero di stare ore dietro questa fase, fa passare qualsiasi voglia nella sua preparazione. Allora, si rinuncia? Assolutamente no! Ecco il trucco per tagliare la zucca.

La tecnica migliore per avere un prodotto pulito e pronto all’uso consta in un semplice step. Per prima cosa, dopo aver scelto la zucca adatta al proprio gusto ed esigenze, la sua lava con cura. Si asciuga e la si pone dentro il forno per circa un’ora a 200°. Passato il tempo, si fanno delle incisioni ad X, perché l’obiettivo è sbucciala come un frutto!

Senza dubbio bisogna fare attenzione a non scottarsi. Dopo averla incisa, si aspetta che si raffreddi, ed una volta completata questa fase, è pronta all’uso. Può essere tagliata a pezzettini e congelata, oppure frullata in purea, non importa, è sempre una delizia.