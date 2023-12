Hai una figlia o un figlio? Devi guardare assolutamente questo film: ti insegnerà moltissimo

Se hai un figlio o una figlia devi guardare assolutamente questo film, perché ti insegnerà davvero moltissimo. In un’epoca davvero complicata per i più giovani il cinema arriva in nostro aiuto.

La pellicola ci regala degli spunti interessanti e fa riflettere sulla società di oggi. Nonostante la trama dura e molto forte anche visivamente cercate di andare oltre le apparenze perché riceverete un vero insegnamento di vita.

Mia di Ivano De Matteo, un film da guardare subito

Ci sono molti motivi per guardare Mia di Ivano De Matteo, un film che ci colpisce come un pugno nello stomaco perché ci racconta la realtà da un punto di vista molto doloroso. Questo perché tutti possiamo immedesimarci in un racconto che ci farà tornare adolescenti e al primo amore, comprendendo da grandi quelli che sono i rischi che abbiamo corso.

Mia è una ragazza di sedici anni come le altre. Va alle feste, inizia a truccarsi, fa i balletti su TikTok. Suo padre, Sergio, non tollera alcuni suoi comportamenti, ma come tutti i genitori si arrabbia e poi è sempre pronto a perdonare la figlia. Tutto cambia quando nella vita della ragazza entra Marco, un ragazzo di vent’anni che all’inizio sembra un tesoro e invece nasconde molti lati oscuri.

Marco inizia a manipolare Mia, vietandole di uscire con le amiche e di truccarsi, allontanandola dal suo mondo. Mia è innamorata, ma diventa sempre più grigia e triste e Sergio inizia a rimpiangere il periodo in cui gli dava grattacapi ben diversi. L’epilogo sarà terribile.

Mia, tra gaslighting e revenge porn

Mia analizza due fenomeni molto importanti per il mondo moderno e cioè quelli di gaslighting e revenge porn. Il gaslighting è la manipolazione psicologica maligna, quando una persona in maniera subdola si insinua nella vita di qualcun altro prendendo le decisioni al suo posto.

Più noto forse è il revenge porn, cioè la condivisione di immagini intime attraverso il web dopo la fine di una relazione. Vi consigliamo di guardare anche Nudes per approfondire questo secondo aspetto.

La protagonista è vittima di entrambe le violenze e il padre è costretto a guardare da fuori potendo fare poco o niente. Il dramma di Mia non è solo quello di un’adolescente innamorata che non capisce che la sua storia è tossica, ma anche di chi le gira attorno.

Uno su tutti proprio papà Sergio che non sembra pronto ad affrontare tali traumi nonostante nella vita di tutti i giorni veda continuamente stare male le persone visto che guida le ambulanze.

Toccato nell’intimo avrà delle reazioni imprevedibili che potrebbero, purtroppo, rappresentare il dramma di ognuno di noi.