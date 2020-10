Se c’è una cosa che tutte abbiamo imparato durante il lockdown è l’importanza delle maschere viso. Ce lo conferma la meravigliosa Gwyneth Paltrow, per la quale il tempo sembra letteralmente essersi fermato come dimostra la foto di lei nuda pubblicata in occasione del suo compleanno. Nota per la sua passione per la bellezza e lo stile di vita salutare, non è solo un’attrice, ma una vera e propria beauty guru, tanto da aver fondato la propria azienda cosmetica, Goop.

Gwyneth Paltrow sui social

Pochi giorni fa ha condiviso su Instagram un selfie che la ritrae mentre indossa una maschera viso rosa. Si tratta di una maschera firmata Christine Chin, l’esperta di bellezza e pelle “autrice” del glow delle star.

Anche durante la quarantena Gwyneth Paltrow aveva condiviso uno scatto simile: che stia per lanciare un nuovo social trend? Dopo tutto, grazie ai social, le star hanno ormai ben pochi segreti, complice anche la loro voglia di condividere la quotidianità per sentirsi più vicine al proprio pubblico.

I vantaggi della maschera viso

Ora tocca a noi: fare una maschera viso una volta a settimana può avere molteplici benefici. Innanzitutto bisogna capire quali esigenze ha la nostra pelle e poi scegliere gli ingredienti giusti. Idratare, nutrire, purificare, esfoliare: ogni zona del nostro viso potrebbe richiedere un’attenzione diversa, per questo si possono applicare diverse maschere con attivi differenti a seconda della parte da trattare.

E attenzione quando vogliamo pulire la nostra pelle a tutti i costi, soprattutto se la vediamo oleosa o se notiamo qualche brufoletto: utilizzare prodotti troppo aggressivi potrebbe essere controproducente.

Esfoliare per preparare il viso

Un segreto perché i principi attivi della maschera penetrino in profondità, è l’esfoliazione. Uno scrub o un peeling delicato preventivi permetteranno alla pelle di essere perfettamente pulita per un risultato ottimale.

Soprattutto con l’arrivo del freddo, prendiamoci cura di noi stesse e cerchiamo la maschera più adatta a noi: Gwyneth Paltrow approverebbe di sicuro.