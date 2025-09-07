Guarda le tue storie social ma non ti scrive: se fa così il motivo è questo

A volte i comportamenti degli uomini ci sembrano davvero indecifrabili. Quei piccoli gesti che noi interpretiamo come “segnali di interesse” possono anche non significare niente per loro.

O, viceversa, dell’apparente disinteresse può in realtà celare un’infatuazione. Nell’epoca dei Social Network, e in particolare di Instagram, in molte si chiedono: “che cosa vuol dire quando lui guarda le mie storie social e non mi scrive?”.

Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda che fin troppe donne si pongono.

Guarda sempre le mie storie social e non mi scrive: che cosa significa

Ora, sarò brutale: a conti fatti, può voler dire tutto e può non voler dire niente. Cosa intendo? Beh, semplice, che non puoi davvero sapere il motivo per cui ti stia guardando le storie.

La verità (tremenda, lo so) è che… le persone tendono a scrollare le storie a caso, completamente a caso. Insomma, non puoi sapere quanto tempo resta sopra la tua storia, se la guarda davvero o se semplicemente di passaggio.

Detto questo, sono certa di non aver ancora risposto completamente alla tua domanda. Ritengo però che questa fosse una premessa da fare.

Continua a leggere e scopriamo assieme che cosa vuol dire se “guarda le storie ma non mi scrive”.

Mi “ghosta” ma guarda sempre le mie stories

Magari la persona in questione non risponde ai tuoi messaggi. Oppure parlavate spesso e poi è semplicemente sparito (in modo così improvviso da spingerti quasi a chiamare “Chi L’Ha Visto”…).

In questi casi, che cosa vuol dire? Semplice: che questa persona non voleva responsabilità nei tuoi confronti e che non aveva reale interesse. Controlla le tue storie? Potrebbe essere per semplice curiosità.

Diverso è il caso se a controllare le tue storie è un ex fidanzato.

Ci siamo lasciati, guarda le mie storie ma non mi scrive

E questo, invece, che cosa vuol dire? Beh, una persona che continua a guardarti le storie dopo che vi siete lasciati potrebbe farlo per diverse ragioni. Ad esempio, potrebbe voler controllare se “sparli” di lui usando le storie.

Oppure, potrebbe voler mantenere una forma di controllo nei tuoi confronti. E ciò potrebbe accadere anche nel caso sia stato lui a lasciarti. Sembra un paradosso, eppure spesso le due cose vanno a braccetto. Insomma, come avrai capito la risposta alla domanda “guarda le mie storie ma non risponde” non è scontata.

Il mio consiglio? Non farti false speranze, analizza la situazione coscienziosamente e prendi la cosa per quel che è. E in più ricorda… se ti vuole, prima o poi ti scrive!

Attenzione anche a uomo narcisista come riconoscerlo e scappare. Infatti, proprio questa tipologia di partner (o ex partner, come in questo caso) tende ad adottare questi comportamenti. Lo scopo? Anche se non state ancora più insieme, ti sta mandando un messaggio ben preciso: “sei ancora sotto il mio controllo”.