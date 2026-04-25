3 frullati detox per depurarsi dopo gli eccessi (e ritrovare leggerezza)

Dopo giorni di pasti abbondanti, zuccheri e grassi, il corpo manda segnali. Pancia gonfia, stanchezza, pelle spenta. La soluzione non è una dieta drastica, ma un aiuto naturale per ripartire.

I frullati detox, preparati con frutta e verdura fresca, sono un modo semplice per idratarsi, assumere vitamine e fibre, e dare una mano al fegato e ai reni. Non sostituiscono i pasti, ma sono perfetti come colazione o spuntino.

L’importante è usarli per pochi giorni, non come abitudine permanente, perché anche la frutta, se assunta in eccesso, ha il suo peso glicemico. Ecco tre ricette semplici, bilanciate, che non hanno bisogno di zuccheri aggiunti.

Gli ingredienti per tre miscele green e energizzanti

Il primo frullato è a base di spinaci, mela verde e zenzero. Spinaci freschi, una manciata; una mela Granny Smith; un pezzetto di zenzero fresco; il succo di mezzo limone; 150 ml di acqua di cocco o semplice acqua. Il secondo frullato, più dolce, unisce cetriolo, prezzemolo e ananas. Mezzo cetriolo con la buccia; un mazzetto di prezzemolo; due fette di ananas fresco; una mela golden; 150 ml di acqua.

Il terzo frullato è quello rosso, drenante e antiossidante: una barbabietola cruda piccola; una carota; un pezzetto di curcuma fresca; il succo d’arancia di un frutto; un pezzetto di zenzero; 100 ml di acqua. Tutti gli ingredienti vanno lavati bene, la barbabietola e la carota grattugiate o tagliate a pezzetti piccoli per facilitare la frullatura. Niente zuccheri, niente dolcificanti. La dolcezza viene dalla frutta.

Come prepararli e quando berli per ottenere risultati

Per ciascun frullato, si mettono tutti gli ingredienti nel frullatore e si frullano a velocità massima fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Se troppo denso, si aggiunge un po’ d’acqua. Si beve subito, perché frutta e verdura ossidano in fretta e perdono le loro proprietà. Il momento migliore è al mattino, a digiuno, o a metà pomeriggio come spuntino.

Per tre giorni, si può alternare una delle tre ricette al giorno, senza esagerare. I risultati si vedono già dopo il primo frullato: meno gonfiore, più energia, e la pelle che dopo qualche giorno appare più luminosa.