Nella diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy si assiste al ritorno di uno dei personaggi più iconici della serie tv sotto forma di sogno. Durante la doppia première, Meredith, svenuta nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital, si ritrova in una sorta di limbo a metà tra il sogno e la realtà, che le permette di riabbracciare il grande amore della sua vita, il dottor Derek Shepherd. Ma, a giudicare dal trailer del quinto episodio, in programma per giovedì 3 dicembre, sembra che Derek non sarà l’unico a ritornare dal passato di Meredith nel corso della nuova stagione.

“Abbiamo dovuto escogitare modi creativi per consentire al nostro spettacolo di essere divertente e romantico e fornire un po’ di evasione” ha raccontato Krista Vernoff, spiegando il motivo del ritorno di Dempsey. “Il tema della spiaggia, che continuerà oltre il primo episodio, ci ha fornito un modo per evadere dalla pandemia. E il ritorno di Derek ha fornito gioia per noi, per Meredith e per i fan” ha concluso.

Meredith e il Covid-19

Nel terzo episodio, non solo scopriamo che Meredith ha contratto il Covid-19, ma anche che la protagonista potrebbe non risvegliarsi presto. Come racconta la showrunner Krista Vernoff, l’escamotage è stato “un’opportunità per far luce sulla situazione degli operatori sanitari in prima linea per combatterlo“.

“Meredith non migliora. Non possono svegliarla“, confessa Amelia a Link nella clip introduttiva al quarto episodio, prima che la scena si sposti nuovamente sulla spiaggia dove Meredith incontra Derek, che comparirà altre tre volte nel corso della stagione.

Un personaggio torna dal passato

“Un’altra persona del suo passato tornerà“, svela il trailer, mentre vediamo Meredith Grey avvicinarsi a una piccola casa e sgranare gli occhi alla visione di qualcuno. I fan si sono subito scatenati nell’indovinare il possibile ritorno di alcuni dei personaggi più amati della serie: dalla sorella Lexie alla madre Ellis, dal collega George O’Malley a Mark Sloan, fino alle amiche storiche di Meredith, Cristina Yang e Izzie Stevens. Non ci resta che attendere il 3 dicembre per un altro colpo di scena in stile Grey’s Anatomy.