Goloso come “l’originale”, ma leggerissimo: come si prepara il salame di cioccolato light

Conosciamo tutti questo dolce amatissimo e senza cottura. La versione light è buona come “l’originale”, ma senza sensi di colpa.

Piace ai grandi ma soprattutto ai bambini e, del resto, come dargli torto? Il salame di cioccolato è uno di quei dolci lampo, che ci permette di riciclare gli avanzi di biscotti e simili per realizzare una delizia a basso costo ma sempre apprezzatissima. Con l’arrivo dell’estate, poi, preparare qualcosa di goloso senza dover accendere il forno sembra un sogno. La versione di oggi, però, è particolare: extra light, perfetta anche a dieta, ma non ha niente da invidiare “all’originale”.

Per realizzare questa meraviglia occorrono pochissimi prodotti e solo una manciata di minuti. Ovviamente, dovremo poi pazientare affinché il salame di cioccolato prenda la forma in frigo, ma di sicuro ne varrà la pena vista la sua bontà e leggerezza

Salame di cioccolato light: la delizia estiva perfetta anche a dieta

Ovviamente, a nostro gusto o esigenza, sarà possibile modificare le dosi o sostituire uno degli ingredienti. L’importante, se vogliamo ottenere un dolce che sia davvero light, è ricordarsi di usarne di “equivalenti” in termini di calorie e nutrienti.

Ingredienti:

– 200 grammi di biscotti magri (classici o al cacao amaro);

– 160 grammi di yogurt magro (anche greco);

– 50 grammi di cacao amaro in polvere;

– 2 o 3 cucchiai di latte (anche di cocco o di soia se preferiamo).

Il procedimento non si distacca dalla ricetta originale. Per prima cosa si riducono in briciole i biscotti usando un frullatore o anche un matterello. Si riserva dunque il composto ottenuto in una ciotola e si accorpa il caca amaro, mescolando il tutto con l’aiuto di una spatola o un cucchiaio.

A questo punto occorre unire lo yogurt che fungerà da addensante. Il risultato che dobbiamo ottenere è quello di un impasto appiccicoso ma non troppo liquido. Se, al contrario, risultasse troppo denso, tendente a sbriciolarsi, uniamo i cucchiai di latte regolandoci noi stessi per le quantità.

Quando il composto è maneggevole, andiamo a riversarlo su di un ripiano rivestito di carta da forno. Modelliamo a dare la forma del classico salame e avvolgiamo nella carta da forno. Fissiamo la chiusura in modo che, messo in frigo, resti in questa posizione. Lasciamo dunque assestare per almeno un paio d’ore prima di “srotolare”. Possiamo ricoprire con un’altra spolverata di cacao o semplicemente tagliare e servire.