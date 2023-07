Gli occhiali perfetti in base al tipo di viso: scegli il tuo

Durante il periodo estivo gli occhiali da sole sono l’articolo per eccellenza, ma scopriamo insieme qual è il modello più adatto a voi.

Per affrontare le torride giornate estive è necessario armarsi di tutto il necessario, dagli abiti traspiranti agli accessori che possano proteggerci meglio dai raggi solari. Tra questi ultimi troviamo gli occhiali da sole, che come ben sapete, non solo sono in grado di ripararci dalla luce solare, ma sono anche un modo per rappresentare il proprio stile.

Del resto, sul mercato ce ne sono davvero di ogni genere, sia in termini di forma che colore. Non c’è alcun dubbio dunque che riusciate a trovare il modello più giusto per voi. Ma non sempre il vostro occhiale preferito corrisponde a quelli più adatto al vostro viso. Proprio così. Ognuno di noi ha dei lineamenti ben precisi, e non tutte le tipologie di occhiali si conformano al proprio volto.

Ad ogni viso i suoi occhiali

Quadrata, a cuore, ovale, tonda, ogni modello è in grado di adattarsi ad una determinata forma del viso. E’ un qualcosa al quale magari non avete mai pensato, ma non tutti i modelli sono in grado di esaltare al meglio i vostri lineamenti. Anche se non ci sono delle regole ben precise che ognuno di noi può seguire, oggi vi sveleremo alcuni accorgimenti che regaleranno al vostro viso equilibrio e armonia.

Cominciano da un viso a cuore, caratterizzato per lo più da una fronte spaziosa. Questa caratteristica fa sì che il modello più adatto per coloro che presentano questi particolari lineamenti abbia una montatura sottile, quindi senza bordi. Se invece vi ritrovate con un viso quadrato, quindi con una mascella ampia e ben definita, allora si consiglia di puntare su degli occhiali sole rotondi e ovali, in modo da addolcire il volto.

Per un viso circolare, quindi con guance piene e zigomi arrotondati, meglio optare per un modello geometrico. Se avete a che fare invece con un viso rettangolare, caratterizzato da una fronte alta e un mento poco definito, gli occhiali da sole più adatti sono quelli larghi e oversize. Altra storia per il viso ovale, il più versatile di tutti. Grazie infatti ai lineamenti ben proporzionati tra loro, si ha l’imbarazzo della scelta in termini di modelli. C’è davvero da sbizzarrirsi, potete scegliere anche le forme più stravaganti! Ora che avete ben chiaro il tipo di occhiali da sole più adatto a voi, non avete più scuse per non sfoggiare il modello corretto!