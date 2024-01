Gli attori che sono ingrassati a dismisura per un ruolo: un paio fanno impressione

Sono diversi gli attori che sono ingrassati a dismisura per interpretare un ruolo. Alcuni di questi sono veramente impressionanti e decisamente irriconoscibili.

La storia del cinema è segnata dalle trasformazioni, molti artisti hanno dovuto prendere molto peso per calarsi nei panni del personaggio interpretato all’interno di un dato film. Ma andiamo a vedere quali sono quelli che hanno preso maggior peso.

Attori ingrassati per un ruolo

Il cinema è sicuramente il palcoscenico principe delle trasformazioni. Sono interessanti le storie di attori che hanno dovuto prendere peso per far parte di un dato film.

Alcuni di questi sono decisamente irriconoscibili, mentre altri hanno mantenuto quantomeno la fisionomia del loro volto. Di certo tutti hanno dovuto compiere uno sforzo di non poco conto per potersi calare in nuovi panni, di misura extralarge.

Dopo aver raccontato la storia di Gene Hackman, andiamo ora a leggere quella di altri attori molto famosi.

Renée Zellweger diventa Bridget Jones

In molti hanno conosciuto Renée Zellweger per la splendida ragazza della porta accanto, nel cast di Io, me e Irene al fianco di Jim Carrey.

L’attrice ha preso ben 14 kg per interpretare il ruolo di Bridget Jones in una saga dove ha dimostrato di essere una donna ironica e intelligente. Per ottenere questo risultato decise di mangiare molto nei fast food e si è resa protagonista di un’alimentazione totalmente sregolata.

Vincent D’Onofrio è Leonard in Full Metal Jacket

Uno degli attori che ha dovuto compiere la trasformazione più radicale è sicuramente Vincent D’Onofrio ai tempi di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick.

L’attore era un atleta molto attento all’aspetto fisico, ma per interpretare il ruolo di Leonard, una recluta della marina militare, gli fu chiesto di prendere 31 kg.

Fu proprio lui a spiegare: “Abitare il corpo di Leonard ha avuto un effetto decisamente profondo sulla mia percezione della vita. È come se avessi capito che tutti i canoni tipici della bellezza sono molto più profondi di quanto si possa immaginare”.

Christian Bale si trasforma nel truffatore Irving Rosenfeld in American Hustle

Per American Hustle Christian Bale prese ben 20 kg in poco tempo. Doveva interpretare il ruolo di Irving Rosenfeld nel film di David O.Russell e c’era bisogno che si mostrasse ben in carne e con la pancia in evidenza.

Bale è un trasformista eccezionale, molti ricordano anche il percorso inverso fatto per L’uomo senza sonno. In quel caso perse quasi 30 kg.

Colin Farrell irriconoscibile in The Lobster

Colin Farrell è risultato praticamente irriconoscibile in The Lobster di Yorgos Lanthimos. L’attore ha dovuto prendere circa 20 kg anche se ha ammesso che non è stato un compito così difficile.

Ha ammesso di aver smesso semplicemente di controllare le porzioni dei suoi pasti e di azzerare praticamente il movimento. Non è stato altrettanto facile perdere peso però per ritornare nel suo stato di forma ideale.