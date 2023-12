Era l’attore più famoso del mondo, poi è scomparso all’improvviso: ora non se la passa bene

Quello dell’attore è un lavoro infame perché un giorno sei sulla cresta dell’onda poi improvvisamente sparisci nel nulla. Questa è la sorte del personaggio che vi raccontiamo oggi.

A lungo è stato considerato l’attore più importante del mondo, oggi non se la passa più bene come un tempo. La sua storia è e rimane comunque incredibile.

Che fine ha fatto Gene Hackman?

Gene Hackman è nato a San Bernardino il 30 gennaio del 1930, dunque a breve compirà 94 anni. La sua carriera da attore è finita ormai da un po’, anche se è impossibile dimenticare quello che ha fatto. Differente è la sua storia rispetto per esempio a quella di tante piccole star poi misteriosamente scomparse nel nulla.

L’artista è stato in grado di vincere due Oscar, dimostrandosi in grado di interpretare tantissimi tipi di ruoli diversi. Nel 1982 ha vinto il premio come Miglior attore protagonista per il ruolo in Il Braccio violento della Legge di William Friedkin. Quell’anno ebbe la meglio su Walter Matthau considerato favorito.

Nel 1993 invece ha vinto il premio come Miglior attore non protagonista per il film Gli Spietati di Clint Eastwood. Un altro riconoscimento che sicuramente è andato a infoltire un curriculum già pieno di grandi soddisfazioni.

In carriera infatti ha recitato con tutti i migliori registi del panorama internazionale da John Frankenheimer a Francis Ford Coppola, da Mel Brooks a Sidney Lumet passando per Bob Clarck e Mike Nichols.

Hackman è uno di quegli attori che servirebbero davvero giorni per cercare un ruolo non riuscito, interprete sempre affidabile e in grado di conquistare il pubblico grazie alla sua personalità.

Il ritiro dalle scene è arrivato nel 2006 quando ha recitato nel suo ultimo film Superman II: The Richard Donner Cut. E oggi cosa fa?ù

Gli anni passano per tutti, anche se ti chiami Gene Hackman. L’attore oggi ha cambiato vita e dopo 79 film ha deciso di dire addio al cinema.

Arrivato a 94 anni sa che ormai non gli resta molto da vivere, anche se pare stia bene e in salute.

Ha deciso di chiudere questa straordinaria esperienza di vita cambiando settore e dimostrandosi all’altezza della situazione.

Negli ultimi 15 anni infatti ha iniziato a scrivere libri, vivendo una vita sicuramente più tranquilla di quella che aveva in precedenza.

Le soddisfazioni non sono mancate anche se, inevitabilmente, la notorietà è andata un po’ scemando.

La sua notorietà non scenderà mai di livello, ma ogni volta che avremo voglia di ammirare la sua bravura ci saranno i film in cui ha recitato a fargli da testimone.