Giorgia Meloni, chi è l’ex compagno Andrea Giambruno: dal primo incontro alla separazione

La loro storia si è interrotta ufficialmente nell’ottobre del 2023, ma Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono rimasti in ottimi rapporti. Lo dimostra la scelta di trascorrere insieme qualche giorno di vacanza durante la scorsa estate, la prima da single per la premier. I due sono stati immortalati insieme in Puglia, in compagnia della loro piccola Ginevra, nata il 16 settembre del 2016.

Una relazione durata quasi dieci anni e terminata con un annuncio social della leader di Fratelli d’Italia, diffuso in seguito ad alcuni fuorionda con protagonista Giamburno, che hanno dato vita a un vero caos mediatico. Un caos che spinse il giornalista a lasciare la conduzione del programma Mediaset in cui era impegnato, Il diario del giorno, concordando la decisione con l’azienda. E proprio a Mediaset, circa dieci anni prima, era avvenuto il primo incontro tra la premer e il giornalista.

Giorgia Meloni, chi è Andrea Giambruno: la storia col la premier e la carriera in tv

Era il 2014 quando Giorgia Meloni ha incontrato per la prima volta Andrea Giambruno, dietre le quinte di un programma Mediaset di cui il giornalista era autore e lei ospite. Un incontro fugace, avvenuto durante una pausa pubblicitaria, sfruttata dalla futura premier per mangiare una banana al volo. Il colpo di fulmine avvenne proprio in quel momento e Giambruno non ebbe dubbi: iniziò a corteggiarla.

Un corteggiamento andato a buon fine, poiché quel momento ha rappresentato l’inizio di una storia durata quasi dieci anni, dalla quale è nata Ginevra, nel settembre del 2016. Una storia terminata ufficialmente il 20 ottobre del 2023, ma, come sottolineato dalla premier nel post condiviso sui suoi canali social, le loro strade si erano già divise da tempo.

Nato a Milano il 7 maggio del 1981, Andrea Giambruno si è diplomato al liceo scientifico di Monza, per poi iscriversi alla facoltà di Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha conseguito la laurea. I suoi esordi nel mondo del giornalismo risalgono ai primi anni 2000, quando ha iniziato a lavorare per Telenova. Poi, la svolta nel 2009, con la chiamata di Mediaset.

Nel corso della sua carriera, il giornalista è stato autore e conduttore di diversi programmi e telegiornali di punta in casa Mediaset, tra cui Matrix, Mattino Cinque, Quinta Colonna, Stasera Italia, Tgcom24 e Studio Aperto. L’impegno nella rubrica del TG4 Il diario del giorno (di cui era anche autore) è iniziata nel 2023, ma, nell’ottobre dello stesso anno, Giambruno ha rinunciato alla conduzione del programma dopo essere finito al centro di un caso mediatico di rilevanza nazionale.

Un caso scatenato a causa di frasi volgari e sessiste rivolte dal giornalista ad alcune colleghe di lavoro e riprese da Striscia la notizia, che ha pubblicato i fuorionda. Fuorionda che hanno spinto Giorgia Meloni, pochi giorni dopo le rivelazione del tg satirico, a rendere ufficiale la notizia di una rottura che, stando alle parole della premier, sarebbe maturata da tempo.