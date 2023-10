Gino D’Acampo, lo chef napoletano che ha conquistato l’Inghilterra: tutte le curiosità più incredibili

Gino D’Acampo è lo chef partenopeo che adesso è famosissimo in Inghilterra: ecco alcuni dettagli e curiosità sulla sua vita.

Alcuni telespettatori potrebbero ricordare il nome di Gino D’Acampo, lo chef che nel 2020 ha partecipato come giurato d’eccezione a Bake Off Italia, altri potrebbero non aver mai sentito il suo nome. Quest’ultima opzione potrebbe essere molto comune, dato che lo chef ha deciso di far emigrare la sua cucina all’estero. D’Acampo è infatti uno chef italianissimo che ha deciso di portare la sua arte culinaria all’estero, per la precisione in Inghilterra, dove è diventato davvero molto famoso, un vero e proprio fenomeno televisivo.

Gennaro – nome completo di Gino – è nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ma appena diventato maggiorenne ha deciso di tentare la sorte e trasferirsi in Inghilterra a cercare fortuna. Purtroppo la sua ascesa è stata davvero lentissima, dato che nel 1998 Gino è finito in galera per aver rubato nella casa del rocker Paul Young. Finito di scontare la sua condanna, Gino decide di mettere la testa a posto e apre l’azienda ‘Bontà Italia‘, produttrice di cibi pronti, tutti rigorosamente italiani. Nel 2020 debutta nella tv inglese come ospite al programma ‘Great Food Live‘, dal quale è stato tratto un video diventato viralissimo sul web.

Chi è Gino D’Acampo, lo chef star dell’Inghilterra

Nel giro di pochissimo tempo è diventato un vero fenomeno tv ed è stato il protagonista di diversi programmi: Who’s that Gino, This Morning, Gino’s Italian Escape; da non dimenticare anche la collaborazione con Gordon Ramsay e Gordon & Fred. Dopo il successo britannico era inevitabile un ritorno nella sua patria: prima con l’invito come giudice a Bake Off Italia (Real Time), poi come protagonista di Resturant Swap – Cambio ristorante, Who’s that Gino, Gino Cerca Chef (NOVE) e Fuori Menù (Food Network).

Intanto, oltre alla carriera televisiva, Gino ha coltivato anche quella di scrittore con diversi bestseller in Inghilterra, come The Italian Diet (2010), Gino’s Veg Italia! 100 Quick and Easy Vegetarian Recipes (2015) e Gino’s Italian Coastal Escape (2017). Ovviamente non mancano nemmeno i ristoranti: la prima catena di ristoranti è stata lanciata nel 2013 e oggi conta più di 50 ristoranti non solo nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti e in Australia. Il napoletano non ha tralasciato la sua vita privata: attualmente è sposato con una donna italo-inglese conosciuta durante una vacanza in Spagna e la coppia ha avuto tre figli. La famiglia vive a Elstree, nella contea dello Hertfordshire.