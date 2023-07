Gemma Galgani in vacanza in dolce compagnia? La dama sorridente e criptica: “Valuto”

Gemma Galgani incuriosisce tutti con una foto molto particolare: con chi è in vacanza? I dubbi si accendono e la dama di U&D risponde così.

L’iconico volto di Canale 5 non smette mai di far parlare di sé, nemmeno in estate. La Galgani è ormai diventata un personaggio pubblico a tutti, complice la sua vita privata sempre più spesso finita sotto le luci dei riflettori. Eppure, di recente la celebre Gemma ha lasciato tutti di sasso con quello che ha pubblicato sul web. Guardate di che cosa si tratta.

Quello di Gemma Galgani è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri nel panorama televisivo nazionale. La dama originaria del Piemonte fa parte ormai da anni del parterre di Uomini e Donne, il celebre show condotto da Maria De Filippi. Qui ogni anno una schiera di dame e di cavalieri prendono parte al programma per trovare l’amore, nonostante l’età. E la Galgani è ormai una star dello show!

Oggi tutti conoscono la dama del trono over non solo per la sua lunga permanenza nel programma ma anche per la popolarità di cui gode sul web. Qui, per mezzo dei canali social, la Galgani interagisce con i tanti fan che la seguono e che ormai non si perdono nessuna novità che la riguarda. Ma avete visto che cosa ha pubblicato qui di recente?

Gemma Galgani, la foto in vacanza incuriosisce i fan

La Galgani dà il meglio di sé sul web, dove a seguirla sono in molti, fan della trasmissione e non solo. Qui l’affascinante dama condivide spesso i diversi momenti della sua vita quotidiana, per la gioia dei suoi adorati followers. Anzi, sono stati proprio loro a notare la recente foto, che ha scatenato non poca curiosità.

Lo scatto in questione si trova su Instagram e, per la precisione, tra le storie che la Galgani condivide ormai quasi ogni giorno. Qui Gemma è apparsa in tutto il suo splendore, protagonista dello scatto insieme ad un meraviglioso tramonto. Ma ad attirare l’attenzione sono state le parole che la Galgani ha scritto: “Osservo, penso, valuto”.

In molti si sono chiesti come stia passando le vacanze estive la dama di Uomini e Donne: è sola o è in dolce compagnia? I gossip si rincorrono, specialmente dopo la stagione invernale del programma, che ha visto la Galgani al centro delle attenzioni di parecchi pretendenti.

Nata a Torino nel 1950, Gemma Galgani deve la sua enorme notorietà a Uomini e Donne. Protagonista indiscussa del programma, dopo ben 11 edizioni la dama non ha ancora trovato l’amore.