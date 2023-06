Gelato fatto in casa, 3 ingredienti per 50 calorie: perfetti per la dieta

Sai come preparare un gelato gustoso e super leggero in casa? Bastano 3 ingredienti per un dessert a prova di dieta con solo 50 calorie.

Il gelato è uno dei piaceri della vita ai quali è davvero difficile rinunciare. Con l’arrivo del caldo, poi, non c’è niente di meglio che una bella pausa rinfrescante. Quelli industriali, però, spesso sono pieni di conservanti e additivi, nocivi non solo per la salute ma anche per la linea. Molto meglio un bel gelato fatto in casa, sano e di gran lunga più leggero. Sai come prepararlo?

La ricetta che proponiamo è davvero una salvezza, sia per una merenda prelibata che per un dessert salvacene. Il gelato è uno di quei dolci che mette d’accordo tutti, grandi e piccini, con il suo sapore delicato e la sua freschezza alla quale è davvero impossibile resistere. Bastano solo 3 ingredienti per ottenere sia gusti alla frutta che più cremosi. Una volta preparata la base, infatti, questa può essere arricchita con pezzi di frutta, essenze varie e creme.

Gelato fatto in casa, la ricetta con meno di 50 calorie

Ecco le dosi di latuadietapersonalizzata.it per preparare 5 coppette di gelato in 3 vari gusti: cioccolato, fragola e vaniglia. Per questa ricetta non c’è bisogno della gelatiera ma basta un semplice congelatore. Più facile di così! Di seguito, gli ingredienti necessari.

2 banane;

6 cucchiai di latte;

1 cucchiaio di cacao (per la versione al cioccolato);

(per la versione al cioccolato); 100 gr di fragole (per la versione alla fragola);

(per la versione alla fragola); essenza di vaniglia (per la versione alla vaniglia);

(per la versione alla vaniglia); 6 cucchiaini di zucchero (o 3 di dolcificante);

La prima cosa da fare per preparare il gelato fatto in casa è la base. Innanzitutto bisogna prendere le 3 banane (meglio ancora se mature), tagliarle a fettine non troppo sottili e metterle in congelatore per una notte. Una volta preparata la base, via libera alla fantasia con i gusti. Per il gelato al cioccolato, mentre alcune fette di banana congelata nel mixer (circa una decina), aggiungere il cacao, 2 cucchiai di latte e lo zucchero. Ripetere lo stesso anche per gli altri gusti, aggiungendo di volta in volta gli ingredienti desiderati.

Nel caso del gelato alla frutta, c’è un’accortezza in più da seguire. Una volta selezionata la frutta prescelta (fragole, pesche, mirtilli, ecc) è importante farle congelare per una notte. Passato il tempo, si può inserire nel frullatore insieme alle banane, al latte e allo zucchero. In questo modo fare il gelato sarà facilissimo e sarà possibile provare tanti gusti: nocciola, caramello, frutta fresca e così via. Il bello del gelato fatto in casa con soli 3 ingredienti è che ha solo 50 calorie, il che lo rende perfetto anche per chi è a dieta.