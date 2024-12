Se sei incinta questi sono i motivi per cui le tue gambe stanno iniziando a gonfiarsi

Gambe gonfie in gravidanza. quali sono le cause e rimedi? Ecco tutto quello che devi sapere su questo problema molto comune!

Le gambe gonfie in gravidanza sono un problema molto comune. Durante i mesi di gestazione le gambe potrebbero iniziare a gonfiarsi specialmente a partire dal secondo trimestre.

Definito come un disturbo, le gambe gonfie e pesanti talvolta possono provocare anche dolore e formicolii non di poco conto. La sensazione di avere le gambe “addormentate” non è sicuramente piacevole, specialmente quando anche i piedi iniziano a gonfiarsi sempre di più.

Quali sono le cause e come correre ai ripari? Ecco tutto quello che devi sapere sulle gambe gonfie in gravidanza!

Gambe gonfie in gravidanza, quali sono le cause e i rimedi?

Perché durante la gravidanza le gambe e i piedi potrebbero gonfiarsi? Ti spieghiamo subito il motivo per cui le tue gambe hanno iniziato a gonfiarsi ogni giorno di più.

Cause

Quando l’utero inizia ad aumentare di volume comincia a premere sulle vene, di conseguenza rende la circolazione del sangue più faticosa. Il sangue, quindi, si ristagna e da qui la sensazione di avere le famose gambe gonfie in gravidanza. Ecco spiegato il motivo per cui potrebbero iniziare a dar fastidio a partire dal secondo trimestre, proprio nel momento in cui la pancia inizia a crescere in maniera più evidente.

Non è tutto, però, perché in realtà potrebbe esserci anche un’altra causa dietro il gonfiore alle gambe. Durante i mesi di gestazione il progesterone, ovvero il cosiddetto ormone della gravidanza, rende le pareti dei vasi sanguigni più permeabili di conseguenza i liquidi che fuoriescono creano la sensazione di gonfiore.

Rimedi

Come rimediare e cercare di stare meglio il più possibile? Innanzitutto è importante favorire il ritorno della circolazione del sangue venoso in direzione del cuore, quindi è importante mettersi più volte al giorno con le gambe sollevate.

Dopo essersi confrontate con il proprio ginecologo, è possibile intraprendere l’attività fisica che ti permette di stimolare la circolazione. Importante anche camminare il più possibile ed evitare una vita sedentaria.

Anche l’abbigliamento gioca un ruolo molto importante: privilegi tutto ciò che è premaman, quindi indossa pantaloni larghi ed evita leggings e pantaloni skinny o comunque troppo stretti. Per migliorare la circolazione potresti valutare anche l’idea di iniziare a indossare calze a compressione graduata.

Con questi rimedi vedrai che nel giro di poco il fastidio inizierà a diminuire! Non perdere i nostri consigli sulle cose da fare e non fare in gravidanza!