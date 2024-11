Frullati proteici per dimagrire, le ricette naturali più efficaci per bevande buonissime da gustare

Di seguito potrete scoprire le ricette più efficaci di frullati proteici naturali per dimagrire. A sdoganarli è stata Jennifer Lopez qualche anno addietro, durante lo show del Dottor Oz, rivelando che durante i periodi di dieta beve sia a colazione che a pranzo dei frullati proteici in sostituzione ai pasti.

Difatti il frullato proteico è molto nutriente e al tempo stesso si addice al regime dietetico, purché non si aggiungano zuccheri. Questi frullati possono essere preparati sia con sola frutta che con l’aggiunta di proteine in polvere, a seconda delle preferenze.

Ma ora andiamo a vedere quali sono le migliori ricette di frullati proteici per aumentare la massa muscolare e i frullati proteici per dimagrire e perdere peso che potete realizzare anche voi.

I migliori frullati proteici per dimagrire

Ricordate, se volete assumere queste bevande dopo l’esercizio fisico, di assumere i frullati proteici tra 30 e 60 minuti dopo un allenamento. Mentre il frutto che fa dimagrire di più, secondo gli esperti, è il kiwi.

Frullato proteico per la colazione

Tra i frullati proteici per dimagrire da gustare a colazione vi proponiamo questo che è a base di frutti rossi, cannella, limone e miele, una bevanda molto nutriente che può essere bevuta fin dal mattino per iniziare al meglio la giornata, al posto del solito cornetto. È un frullato proteico con proteine in polvere che vanno aggiunte al resto degli ingredienti naturali.

Ingredienti

1 misurino di proteine al gusto di vaniglia

15 fragole

2 tazze di lamponi

1 tazza abbondante di mirtilli

1 pizzico di cannella

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di succo di limone

Procedete spezzettando i diversi ingredienti, a partire dalle fragole e dai lamponi, dopodiché versateli nel frullatore insieme al misurino di proteine, al miele, alla cannella e al succo di limone, frullando per qualche minuto fino ad ottenere un composto omogeneo. Servite il frullato energetico con qualche cubetto di ghiaccio.

Frullato proteico post allenamento

Il frullato proteico post allenamento è l’ideale per chi fa molto sport e ha bisogno di recuperare le energie dopo una sessione intensiva. Il frullato dietetico alla frutta infatti, rispetto ad altri cibi, mantiene basso l’apporto calorico. Di seguito vi proponiamo la ricetta di un frullato di banana che prevede anche l’aggiunta di proteine in polvere.

Ingredienti

1 banana

20 grammi di proteine

cacao magro in polvere

300 ml di acqua

foglie di menta

Prima di tutto tagliate la banana a pezzi e versatela nel frullatore insieme alle foglioline di menta, aggiungete l’acqua e le diverse polveri. Frullate finché il composto non risulterà omogeneo.

Frullato proteico pre allenamento

Il frullato proteico pre allenamento è ottimo perché conferisce all’organismo tutte le energie necessarie per svolgere l’attività fisica. Spesso i frullati proteici sono ideali per aumentare la massa muscolare e vengono assunti anche da chi fa bodybuilding perché sono ottimi come integratori per chi ambisce a un fisico scolpito. Di seguito vi proponiamo la ricetta di un frullato proteico con albume, uno dei frullati energetici che sono ottimi da gustare prima dell’esercizio fisico.

Ingredienti

2 albumi

200 ml di latte scremato

cacao in polvere magro

1 cucchiaino di zucchero

La preparazione di questo frullato è molto semplice: basta inserire i diversi ingredienti nel frullatore e frullare finché il composto non è omogeneo.

Testi a cura di Laura De Rosa e Kati Irrente