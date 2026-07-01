Frangia e afa, la sfida che si vince con il taglio giusto

Il problema non è la frangia in sé, ma il taglio sbagliato. Una frangia pensata per l’inverno, pesante e piena, in estate è una condanna. La soluzione non è rinunciarci, ma scegliere il taglio giusto, e imparare a gestirla con le accortezze che il caldo richiede.
Perché la frangia, se tagliata bene, è un dettaglio che cambia il viso e che si può portare anche a 40 gradi, senza dover passare ore davanti allo specchio.
Il taglio giusto per ogni tipo di capello: la chiave è alleggerire
Il primo passo è scegliere il taglio in base al tuo tipo di capello. Se hai i capelli lisci, puoi tenere la tua frangia classica, ma meglio se leggera e sfilata: così, quando il caldo si fa sentire e sudi, puoi aprirla senza che sembri un disastro. Se invece i capelli tendono a crespare o arricciarsi, meglio una frangetta corta e scanzonata, una di quelle che stanno bene anche spettinate e che non richiedono una messa in piega perfetta.
Per chi non vuole rinunciare alla frangia lunga, la soluzione è il taglio a tendina: si apre, si sposta da un lato, si sistema con un gesto e resta chic anche quando si trasforma. L’importante è che la frangia sia il più possibile leggera e sfilata, per permettere all’aria di circolare e al sudore di non accumularsi sulla fronte.
La manutenzione estiva: meno è meglio (e lo shampoo secco è un alleato)
La frangia si sporca prima del resto dei capelli, e in estate il problema si amplifica. Lavala separatamente ogni mattina con un po’ di shampoo (e niente balsamo, che la appesantisce), asciugala con un colpo di phon e spazzola rotonda, e torna come nuova. Lo shampoo secco, poi, è il miglior alleato per i giorni di emergenza: assorbe il sudore e ridà volume senza bisogno di lavare tutta la testa. La regola d’oro è: meno prodotti, meglio è.
Evita gel, cere e spray che appesantiscono e, con il caldo, diventano appiccicosi. Se la frangia si gonfia troppo, un colpo di phon a freddo e una spazzola rotonda la domano in pochi secondi. E se proprio non ce la fai più, ricordati che la frangia cresce: un fermaglio, un cerchietto o una treccina laterale possono salvarti la giornata in un attimo, senza dover aspettare il prossimo taglio.