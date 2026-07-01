Frangia e afa, la sfida che si vince con il taglio giusto

C’è un momento, in ogni estate, in cui chi ha la frangia si chiede se sia stato un errore tagliarla. Il caldo la appiccica alla fronte, l’umidità la gonfia in modo imprevedibile, il sudore la trasforma in una ciocca spenta e senza vita. E poi c’è il mare: un tuffo e la frangia diventa un ricordo, sostituita da un’antenna spiaggiata che nessuno styling riesce a domare.

Il problema non è la frangia in sé, ma il taglio sbagliato. Una frangia pensata per l’inverno, pesante e piena, in estate è una condanna. La soluzione non è rinunciarci, ma scegliere il taglio giusto, e imparare a gestirla con le accortezze che il caldo richiede.

Perché la frangia, se tagliata bene, è un dettaglio che cambia il viso e che si può portare anche a 40 gradi, senza dover passare ore davanti allo specchio.

Il taglio giusto per ogni tipo di capello: la chiave è alleggerire

Il primo passo è scegliere il taglio in base al tuo tipo di capello. Se hai i capelli lisci, puoi tenere la tua frangia classica, ma meglio se leggera e sfilata: così, quando il caldo si fa sentire e sudi, puoi aprirla senza che sembri un disastro. Se invece i capelli tendono a crespare o arricciarsi, meglio una frangetta corta e scanzonata, una di quelle che stanno bene anche spettinate e che non richiedono una messa in piega perfetta.

Per chi non vuole rinunciare alla frangia lunga, la soluzione è il taglio a tendina: si apre, si sposta da un lato, si sistema con un gesto e resta chic anche quando si trasforma. L’importante è che la frangia sia il più possibile leggera e sfilata, per permettere all’aria di circolare e al sudore di non accumularsi sulla fronte.

La manutenzione estiva: meno è meglio (e lo shampoo secco è un alleato)

La frangia si sporca prima del resto dei capelli, e in estate il problema si amplifica. Lavala separatamente ogni mattina con un po’ di shampoo (e niente balsamo, che la appesantisce), asciugala con un colpo di phon e spazzola rotonda, e torna come nuova. Lo shampoo secco, poi, è il miglior alleato per i giorni di emergenza: assorbe il sudore e ridà volume senza bisogno di lavare tutta la testa. La regola d’oro è: meno prodotti, meglio è.

Evita gel, cere e spray che appesantiscono e, con il caldo, diventano appiccicosi. Se la frangia si gonfia troppo, un colpo di phon a freddo e una spazzola rotonda la domano in pochi secondi. E se proprio non ce la fai più, ricordati che la frangia cresce: un fermaglio, un cerchietto o una treccina laterale possono salvarti la giornata in un attimo, senza dover aspettare il prossimo taglio.