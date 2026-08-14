Falò in spiaggia a ferragosto, cosa devi sapere anche quest’anno

La notte di Ferragosto riporta ogni estate sulle spiagge comitive, musica e voglia di festeggiare, ma quando si parla di falò la situazione cambia: accendere liberamente un fuoco sull’arenile non è consentito e le conseguenze possono andare ben oltre una serata interrotta dai controlli. È una delle tradizioni più associate alla notte tra il 14 e il 15 agosto, eppure il classico fuoco acceso sulla sabbia non può essere considerato automaticamente parte dei festeggiamenti. I falò in spiaggia a Ferragosto sono soggetti a divieti e autorizzazioni, perché entrano in gioco norme di sicurezza, tutela ambientale e regole relative all’utilizzo delle aree demaniali. Non basta quindi scegliere un tratto di costa apparentemente isolato, portare della legna e sistemarsi lontano dagli stabilimenti …

La notte di Ferragosto riporta ogni estate sulle spiagge comitive, musica e voglia di festeggiare, ma quando si parla di falò la situazione cambia: accendere liberamente un fuoco sull’arenile non è consentito e le conseguenze possono andare ben oltre una serata interrotta dai controlli.

È una delle tradizioni più associate alla notte tra il 14 e il 15 agosto, eppure il classico fuoco acceso sulla sabbia non può essere considerato automaticamente parte dei festeggiamenti. I falò in spiaggia a Ferragosto sono soggetti a divieti e autorizzazioni, perché entrano in gioco norme di sicurezza, tutela ambientale e regole relative all’utilizzo delle aree demaniali. Non basta quindi scegliere un tratto di costa apparentemente isolato, portare della legna e sistemarsi lontano dagli stabilimenti balneari per essere al riparo da contestazioni.

Il tema torna puntualmente d’attualità proprio alla vigilia di Ferragosto, quando sulle coste aumentano presenze e controlli. Il principio da ricordare è semplice: non esiste un via libera generale ai fuochi accesi sulla spiaggia. Per occupare un’area dell’arenile e accendere un fuoco servono le autorizzazioni previste, mentre disposizioni locali possono introdurre ulteriori limitazioni per prevenire incendi, situazioni di pericolo, danni all’ambiente e problemi di ordine pubblico. Per questo, prima di organizzare una serata sulla costa, è indispensabile verificare le ordinanze in vigore nel Comune interessato.

Perché il divieto torna ogni estate proprio nei giorni più attesi

Dietro alle ordinanze che compaiono a ridosso del 15 agosto non c’è soltanto la volontà di impedire una consuetudine estiva. Il problema riguarda soprattutto la gestione di una notte nella quale migliaia di persone possono concentrarsi contemporaneamente lungo il litorale. Un falò acceso sulla sabbia può trasformarsi rapidamente in un rischio per persone, vegetazione e strutture vicine, soprattutto in presenza di vento, materiali facilmente infiammabili o comportamenti imprudenti. A questo si aggiungono le conseguenze lasciate sull’arenile: resti di legna, carboni ancora caldi, bottiglie, rifiuti e materiali che possono diventare pericolosi per chi frequenta la spiaggia nelle ore successive.

Le ordinanze comunali permettono inoltre di organizzare in maniera più efficace i controlli sul territorio e di coinvolgere la Polizia Municipale insieme alle altre forze dell’ordine. È quanto avviene, per esempio, a Messina, dove negli anni il Comune ha adottato specifici provvedimenti in occasione di Ferragosto. Nel 2025 il sindaco Federico Basile aveva firmato un’ordinanza valida dalle 8 del 14 agosto fino all’una del 16 agosto, rafforzando così il dispositivo di vigilanza lungo un territorio costiero particolarmente esteso. Alla base resta però una questione più ampia delle singole disposizioni locali: la spiaggia è un’area demaniale e non può essere occupata o utilizzata per accendere fuochi come se fosse uno spazio privato. È proprio questo aspetto che spesso viene sottovalutato da chi considera il falò una semplice tradizione tollerata durante la notte più popolare dell’estate.

Il dettaglio che molti ignorano prima di accendere il fuoco

Uno degli errori più comuni è pensare che l’assenza di un cartello sulla spiaggia equivalga a un’autorizzazione. Non è così. Allo stesso modo, il fatto che in passato nello stesso punto siano stati accesi falò senza conseguenze non garantisce che il comportamento sia consentito. Le ordinanze di Ferragosto possono stabilire periodi precisi, controlli rafforzati e sanzioni per chi viola i divieti, mentre restano applicabili le altre norme previste dall’ordinamento. Le conseguenze possono quindi cambiare a seconda del luogo, del provvedimento adottato e soprattutto di ciò che accade concretamente. A Messina, per esempio, il provvedimento adottato nel 2025 prevedeva una sanzione da 450 euro per la violazione, salvo che il comportamento configurasse un reato. Il punto più delicato arriva infatti quando le fiamme non rimangono circoscritte e provocano un incendio: in quel caso non si parla più soltanto della violazione di un’ordinanza, ma possono entrare in gioco responsabilità ben più serie.

C’è poi un altro elemento da non confondere con il divieto di accendere fuochi. Trascorrere la sera di Ferragosto in spiaggia non significa automaticamente poter fare tutto ciò che si farebbe durante una festa privata. La presenza sull’arenile deve comunque rispettare eventuali disposizioni locali, le regole sull’abbandono dei rifiuti, la sicurezza e le prescrizioni adottate dalle autorità competenti. Portare cibo, incontrarsi con gli amici o aspettare l’alba è quindi cosa diversa dall’allestire un falò. E anche un piccolo fuoco improvvisato può essere sufficiente a far scattare una contestazione: le dimensioni delle fiamme non trasformano infatti un’attività vietata in una pratica consentita. Prima di partire con legna, carbonella o altro materiale da bruciare, la verifica dell’ordinanza del Comune e delle disposizioni valide sulla spiaggia scelta resta il passaggio fondamentale, perché le regole specifiche e la durata dei divieti possono variare da territorio a territorio proprio nei giorni compresi tra il 14 e il 16 agosto.