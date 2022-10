Francesca Chillemi, i suoi capelli dark brown sono il colore dell’autunno

Dalla prima messa in onda della nuova fiction di Canale 5 “Viola come il mare” è trascorsa solo una manciata di giorni, eppure già non si parla d’altro. E no, non degli intrighi della trama, nemmeno della sua del tutto invidiabile vicinanza a Can Yaman ma del colore di capelli di Francesca Chillemi!

La bell’attrice recentemente sfoggia un profondissimo castano scuro -forse giusto di un tono appena più intenso rispetto al suo naturale- che sta letteralmente mandando in visibilio il pubblico, guadagnandosi di diritto un posto in vetta alle maggiori tendenze colore capelli dell’autunno/inverno le quali, sibilline, già annunciavano in anticipo il cosiddetto dark brown nei panni di nuances di punta della stagione.

Grazie (anche) a Francesca Chillemi il castano scuro sarà il colore da prediligere per questo autunno

Francesca Chillemi – Foto Instagram @francescachillemi__

Le tendenze dedicate ai capelli castani quest’autunno stabiliscono che la tonalità più magnetica che esista si raffreddi: spuntano però tutta una miriade di sfumature, quali il moka, il cioccolato, il nocciola, il castagna ed il caffè nero, a rinvigorire anche le chiome più spente ravvivando i riflessi naturali per conferire al contempo nuovo calore al viso.

Le lunghezze si fanno quindi ricche di dimensione, sfaccettate. La regola, però, è solo e soltanto una: per qualsiasi sottotono si scelga di optare la chiave dovrà risiedere nella lucentezza. Ogni abile gioco di nuances andrà valorizzato da essa, come immerso in un bagno di luce. Definire il castano un colore piatto, infatti, sarebbe più che mai un grande errore dato il suo aspetto sì naturale ma anche pieno ed intenso, sublimato dall’ effetto glossy tanto in voga già la scorsa stagione fredda.