Forbidden Fruit, il matrimonio segreto che sconquassa tutto: la settimana dal 27 al 31 ottobre è esplosiva

Le anticipazioni dettagliate della settimana della soap Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal lunedì 27 al venerdì 31 ottobre 2025: una settimana piena di tensioni, manipolazioni e svolte imprevedibili che porteranno la trama su terreni inediti. Sarà la solita traversata scavezzacollo su delle montagne russe di emozioni, intrighi e risvolti inaspettati. Gli sceneggiatori della fiction turca in onda su Mediaset si sono davvero superati.

E le situazioni che si delineeranno per quanto riguarda l’ultima settimana di trasmissione su Canale 5 saranno più travolgenti che mai. C’è grande curiosità nel vedere che cosa accadrà ai vari Zeynep, Yildiz, Alihat, Irem, Kamal ed ai tanti altri protagonisti di Forbidden Fruit. Le anticipazioni della prossima settimana ti infiammeranno, è certo. Come sempre poi la soap made in Istanbul va in onda prima del solito appuntamento con “Uomini e Donne” di Maria De Filippi.

Forbidden Fruit, le anticipazioni della settimana

Lunedì 27 ottobre 2025

La settimana si apre con un inganno orchestrato da Ender: utilizza una festa organizzata dalla famiglia Aydin per invitare Zehra. Ma dietro il gesto si nasconde un piano. Insieme alla complice Yıldız, Ender intende convincere Zehra che il futuro sposo Kemal abbia un legame segreto con İrem. E Halit riceve la tragica notizia della morte di un vecchio amico, Tuncer Karaduman, un evento che lo costringe a confrontarsi con passato e rimorsi. A casa Argun, la richiesta di affidamento di Erim avanzata da Ender crea nuove tensioni e fa precipitare l’atmosfera.

Martedì 28 ottobre 2025

La festa continua e i nodi iniziano a stringersi. İrem, ignara dell’inganno, infila una lettera nella giacca di Kemal; Zehra,che da tempo nutre dubbi, la nota e poco dopo la lettera scompare. I sospetti di Zehra si concretizzano: crede che Kemal la tradisca. Allo stesso evento, Dündar prende il microfono e dedica una canzone a Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan, che in preda all’ira abbandona la festa insieme a Ender, confermando che i suoi sentimenti per Zeynep sono tutt’altro che spenti.

Mercoledì 29 ottobre 2025



Che cosa accadrà nella seconda parte della prossima settimana, preparati

La tensione sale ancora. Zehra decide di agire: spinta dai dubbi e dalle insinuazioni di Ender, pedina Kemal, determinata a scoprire la verità sul presunto tradimento. Frattanto, Irem scopre di essere stata usata da Yıldız come pedina: la verità la colpisce duramente e la mette di fronte a una dolorosa presa di coscienza.

Giovedì 30 ottobre 2025

La vendetta inizia a prendere forma. Ender, esperta manipolatrice, semina dubbi con astuzia nella mente di Zehra, insinuando che İrem si stia avvicinando a Kemal per interesse economico. Zehra, sopraffatta dalla gelosia, decide di pedinare Kemal e vederci chiaro una volta per tutte. Nel frattempo, Alihan è sempre più in conflitto con i propri sentimenti e l’ombra di Zeynep incombe sulla sua razionalità.

Venerdì 31 ottobre 2025



si chiude in modo esplosivo. Ender rivela a İrem di essere stata manipolata: Yıldız l’ha usata per incastrare Kemal, causandole una rottura con Hakan, che la lascia. Nel frattempo, Zehra e Kemal compaiono davanti a Yıldız annunciando di essersi sposati in gran segreto: un colpo devastante per la bionda, che chiede a Zeynep di partecipare con lei alla cena di matrimonio.