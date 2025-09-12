Forbidden Fruit anticipazioni 15 settembre, quante accuse e bugie

Forbidden Fruit, la prossima settimana si apre con un’altra puntata all’interno della quale i risvolti ai quali assisterai saranno clamorosi. E con conseguenze importanti per quello che sarà il futuro di Yasak Elma, che è il titolo originale in lingua turca di Forbidden Fruit. Le anticipazioni di lunedì 15 settembre porteranno a degli ulteriori sviluppi, all’interno di una trama che già si era fatta ricca di intrighi.

La messa in onda di Forbidden Fruit è stata collocata, all’interno del palinsesto di Mediaset, dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. C’è un legame importante compiuto con un’altra serie turca di successo, e sulla quale a Cologno Monzese stanno puntando forte, ovvero La Forza di una Donna. Quest’ultimo è visibile anche al sabato con un doppio appuntamento, le cose però cambieranno a fine mese quando ci sarà da fare posto a “Uomini e Donne” con la inossidabile Maria De Filippi.

Forbidden Fruit, le anticipazioni di lunedì 15 settembre

Cominciamo con Asuman che ha maturato la scelta di andare via da Istanbul per tornare a Bursa. La madre delle sorelle Yildiz e Zeynep Yilmaz non si è trovata bene con Halit e famiglia. Proprio Halit incassa un duro colpo: Yildiz farà finta di essersi sentita male e di avere dovuto interrompere la gravidanza, con tanto di accuse anche di avere scacciato sua madre da casa.

Ma cosa mai avrebbe potuto fare Halit? Lui si era accorto che il suo figlio adolescente Erim non si sentiva affatto tranquillo con Asuman in casa. Yildiz ne prende atto, accompagna sua madre in stazione ma qui matura il piano per il quale fingerà di sentirsi male e di avere compromesso in maniera definitiva la sua gestazione. Sarà però solo una finzione, è bene ricordarlo. E questa cosa, nelle anticipazioni di Forbidden Fruit per il 15 settembre come anche per il futuro, avrà il suo peso.

La verità poi è un’altra, e ben più tremenda: Yildiz infatti sa bene di avere perso il bimbo che portava in grembo qualche giorno prima, ma ha colto la palla al balzo con questa occasione. E non mancherà di colpevolizzare Halit per quanto successo, facendogli pesare l’allontanamento di sua madre, che per lei è una figura fondamentale.

Halit in mezzo al fuoco incrociato di tanti

Tutto questo non lascia comunque insensibile Halit, che rassicurerà sua moglie promettendole che comprerà una casa ad Asuman nella città di mare di Bodrum, che si staglia sul Mare Egeo e dove sorge anche un bellissimo castello. Ma c’è una verità inquietante che tira in ballo proprio Halit: lui è stato l’amante della madre di Alihan, che per questo motivo ora vuole una tremenda vendetta.

Zeynep si renderà conto che il suo compagno ha evidentemente qualcosa che lo turba, ma per adesso fingerà che tutto stia andando bene. E Tasdemir rivelerà a Hakan di avere un piano per tagliare sempre Halit dalla società, è loro intenzione acquisire tutto il pacchetto azionario della società dell’uomo.

In Forbidden Fruit poi assisteremo ad un forte avvicinamento che riguarderà Kemal e Zehra. Ed ancora, verremo a sapere che Yildiz ha degli scheletri nell’armadio, e di questo si accorgeranno Caner ed Ender. Intanto Halit compirà una brutta scoperta: i gioielli gelosamente tenuti in cassaforte sono solo dei falsi senza valore. La sua reazione sarà tremenda: convinto che ci sia qualcuno del personale dietro, lui licenzierà tutti quanti i dipendenti della sua villa.