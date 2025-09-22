Forbidden Fruit 23 settembre: Zeynep si vendica e prende il controllo

Forbidden Fruit, la puntata del 23 settembre sarà una delle più importanti finora. E te ne renderai conto sintonizzandoti su Canale 5 dalle ore 14:10. Molti segreti verranno messi a nudo, le decisioni saranno irrevocabili e nessuno resterà immune agli shock. Non è la prima volta che avrai a che fare con intrighi, voltafaccia, veri e finti amori e quanto di peggio l’animo umano possa generare.

Ma le anticipazioni di Forbidden Fruit del 23 settembre rappresentano un ulteriore esempio della creatività degli sceneggiatori della soap turca. La produzione girata ad Istanbul e della quale Mediaset si è aggiudicata a suo tempo i diritti di trasmissione viene proposta in una nuova collocazione oraria, che anticipa l’intoccabile Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Forbidden Fruit, la puntata di martedì 23 settembre

Zerrin vive un momento di grande confusione. Dopo una discussione con Alihan, confida ad Halit quello che il fratello gli ha rivelato: Alihan sostiene che Halit abbia avuto una relazione segreta con la loro madre. È una confessione che scuote Zerrin interiormente. Lei ammette di essere stata turbata, ma chiarisce di non aver creduto a quelle parole. Intanto, questo segreto diventa un nodo centrale, capace di incrinare rapporti e generare sospetti, gelosie e crisi di fiducia.

E tra Hakan ed Irem si profila una rottura in vista. Un altro filone emotivo riguarda proprio loro due, con Hakan che scopre che Irem ha deciso di interrompere la loro relazione. Questa decisione sarà raccontata a Zeynep, e le reazioni saranno intense. La rottura sentimentale si affianca alle tensioni aziendali.

Mentre alcuni vogliono consolidarsi nel potere, altri si sentono traditi, tradimento che non riguarda solo il cuore ma anche il potere economico e l’eredità aziendale.

Conflitti che esplodono

Uno dei momenti centrali sarà lo sbocciare del ruolo di Zeynep come co-direttrice della Falcon Airlines. Finalmente la donna prende possesso del suo nuovo ufficio: un passo importante tanto a livello lavorativo quanto strategico.

Zeynep sfrutta questa posizione per tenere sotto controllo Alihan, suo antagonista, ma anche per provare a ristabilire un equilibrio che la coinvolge emotivamente. La sua ascesa aziendale è all’apparenza un grande successo professionale, però al tempo stesso va vista anche come un avvenimento carico di implicazioni personali. Il 23 settembre in Forbidden Fruit gli animi si scalderanno. Il matrimonio fra Alihan ed Ender, che sembrava un’alleanza funzionale più che romantica, comincia a pesare su più fronti.

Halit, Zeynep, Zerrin e gli altri personaggi – Lila, Erim – percepiscono che le mosse fatte dietro le quinte avranno ripercussioni enormi. Alcune relazioni rischiano di spezzarsi, altre sono già in frizione. È il momento in cui bugie, mezze verità e alleanze inaspettate saltano all’occhio. Gli avvenimenti di domani spianeranno la strada verso situazioni anche irreparabili che avranno luogo a breve.