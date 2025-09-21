Forbidden Fruit, Alihan tradito, Zerrin sconvolta: cosa succede nella puntata del 22 settembre?

Forbidden Fruit, le anticipazioni di lunedì 22 settembre. Con l’inizio della nuova settimana andrà in onda una puntata particolarmente intensa della soap turca. Il cui nome in lingua originale è il poco attraente – per noi italiani – Yasak Elma. Grazie a Mediaset andranno in onda tutte le puntate della seconda stagione su Canale 5, nella nuova collocazione oraria delle ore 14:10. Veniamo a sapere di un Alihan in decisa crisi. E di un tradimento percepito e di confessioni pesanti.

Alihan si trova in uno stato emotivo molto turbato. Il motivo? Si sente tradito da qualcuno di cui si fidava profondamente. Lui decide quindi di aprirsi con sua sorella Zerrin, raccontandole le ragioni alla base delle sue azioni. Ma la donna prova non poche difficoltà a capire Alihan fino in fondo, sia per l’entità delle accuse sia per le implicazioni emotive che tutto questo comporta.

Forbidden Fruit anticipazioni del 22 settembre, Erim nel pallone

Erim, dal canto suo, è turbato e confuso. Proprio non comprende le scelte della madre Ender e cerca di capire cosa stia realmente succedendo. Le dinamiche familiari, mai così instabili, mettono in luce quanto l’equilibrio tra i personaggi principali di Forbidden Fruit sia fragile ora più che mai. Nel corso di questi mesi ne abbiamo viste di tutti i colori, soprattutto per via della intrigante, bellissima e conturbante Yildiz. La quale non ha fatto mancare tante macchinazioni che però spesso le si sono ritorte contro.

E nella puntata di lunedì 22 settembre 2020 il tema centrale di Forbidden Fruit sarà il tradimento. Perché Alihan crede di essere stato pugnalato alle spalle, e la rivelazione a Zerrin è destinata a generare scompiglio. Poi è ovvio che tutto questo crei scompiglio anche nella loro famiglia. I legami tra fratelli, zii, madre e figlio verranno messi a dura prova.

Zerrin non sa che pesci pigliare. Come spettatrice interna alla storia lei è chiamata a valutare quanto le accuse di Alihan siano fondate. La sua incertezza amplifica il dramma.

Perché questa puntata è cruciale?

Qui siamo in tutto e per tutto al cospetto di un punto di svolta per la trama. Perché nella puntata di inizio settimana le confessioni che Alihan farà a Zerrin avranno delle conseguenze poi in quelli che saranno gli appuntamenti a venire.

Vengono tirati in ballo anche Lila ed Erim in tutto il pasticcio che vedremo in Forbidden Fruit prossimamente. Segno che le conseguenze delle azioni degli adulti si riflettano anche sui più giovani, e molto spesso più in negativo che in positivo.

Fatto sta che, alla fine, le incomprensioni potrebbero portare a conflitti duraturi. C’è il potenziale per rotture nei rapporti, incomprensioni o addirittura alleanze rovesciate. Giusto qualche giorno fa è stato annunciato in via ufficiale da Mediaset che la programmazione di Forbidden Fruit e di La Forza di una Donna, altra produzione turca di successo di Canale 5, è cambiata.