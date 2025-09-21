Canale 5 rivoluziona il pomeriggio: nuovi orari per “La forza di una donna 2” e “Forbidden Fruit 2”

Forbidden Fruit 2 e La Forza di una Donna, ci sono delle grandi novità che riguardano le due seguitissime fiction fatte in Turchia. E che Mediaset ha inserito da mesi all’interno del proprio palinsesto, ottenendo in cambio degli ascolti molto soddisfacenti. Entrambe le produzioni propongono situazioni tipiche delle soap televisive, tra tradimenti, intrighi, veri e finti amore, ricongiungimenti familiari e “ritorni” dalla morte.

Si tratta di chiavi che riescono sempre ad aprire la mente di molti telespettatori ed a scardinare le resistenze degli scettici, che poi spesso e volentieri finiscono con l’appassionarsi con queste vicende e ad empatizzare con alcuni dei protagonisti. Difatti Forbidden Fruit 2 e La Forza di una Donna vede proprio nell’attaccamento a molti dei suoi volti principali da parte del pubblico il loro principale motivo di successo. Ed ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano entrambe le serie tv.

Forbidden Fruit 2 e La Forza di una Donna, che cosa c’è di nuovo

A partire da lunedì 22 settembre, Canale 5 presenta un nuovo assetto nel palinsesto pomeridiano, con modifiche agli orari di due delle soap ambientate ad Istanbul più amate dal pubblico. “La forza di una donna” e “Forbidden Fruit”, entrambe arrivate alla loro seconda stagione.

Le nuove collocazioni orarie potrebbero sorprendere gli spettatori abituali, ma sono tutto frutto di una chiara strategia per rendere ancora più coinvolgente il pomeriggio televisivo della rete ammiraglia Mediaset. Infatti sta per arrivare Nostra Signora della Televisione, Maria De Filippi, con il suo inossidabile dating show “Uomini e Donne”.

“La forza di una donna 2”: nuovi episodi tra emozioni e colpi di scena

Da lunedì 22 settembre, la seconda stagione di “La forza di una donna” (Kadin) andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:10 alle ore 16:40 su Canale 5. Il fine settimana, invece, la soap turca si prende più spazio, con episodi trasmessi sabato e domenica dalle 14:30 alle 16:30, per un doppio appuntamento che permetterà di approfondire le vicende dei protagonisti.

E che avrà come scopo anche quello di portare i telespettatori verso “Verissimo”, con Silvia Toffanin. La storia continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nell’episodio di lunedì 22 settembre 2025, Sarp è deciso a incontrare Bahar, la donna che non ha mai smesso di amare. Però il destino mette sul suo cammino Ceyda, che cerca di impedirgli il confronto.

E la tensione cresce: gli uomini di Nazir si stanno pericolosamente avvicinando alla casa di Sarp e Piril, mettendo a rischio l’intero equilibrio della vicenda. Ci aspetta una trama sempre più intricata, fatta di segreti, emozioni forti e colpi di scena in pieno stile drama turco.

“Forbidden Fruit 2”: intrighi e passioni nel primo pomeriggio

Anche “Forbidden Fruit 2” (Yasak Elma) torna con nuovi episodi a partire dal 22 settembre. La soap sarà trasmessa dal lunedì al venerdì dalle ore 14:15 alle ore 14:45, sempre su Canale 5. Il cambio di orario segna un ritorno nel primo pomeriggio per la serie, che aveva già conquistato il pubblico italiano nella sua prima stagione.

“Forbidden Fruit” è ben conosciuta dai suoi aficionados per il suo costante presentare intrighi amorosi, tradimenti e strategie spietate.

La nuova stagione promette di alzare ulteriormente il livello del dramma, con nuovi personaggi e svolte narrative capaci di lasciare il pubblico senza parole. I fan della serie non resteranno delusi: i temi attuali e l’intreccio delle relazioni continueranno a tenere alta l’attenzione.