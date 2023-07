Flora Canto: "Ci sono ragazze che...", la confessione su Uomini e Donne

Oggi conduttrice, ma anche attrice affermata, Flora Canto ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne con una confessione inaspettata.

Negli ultimi anni Flora Canto ha dimostrato d’avere un talento eclettico e versatile. Ha smentito chi l’accusava d’essere solo la moglie d’Enrico Brignano e per questo affetta da una serie di privilegi. Oltre ad affiancare il comico romano, recentemente ha condotto con Carlo Conti I Migliori anni ed è anche alla guida di Fatto da mamma e papà in onda su Rai 2 il sabato all’ora di pranzo. Un format giunto alla terza edizione, scritto da lei che ha ottenuto rilevanti consensi.

Flora Canto è una donna realizzata sia dal punto di vista professionale che privato. Legata a Brignano da qualche anno i due sono genitori di Martina e Niccolò, che hanno riempito la loro vita. La coppia si è riunita in matrimonio lo scorso anno e hanno sempre vissuto il loro amore alla luce del sole. Intervistata da Tv Blogo, Flora ha parlato della sua determinazione d’affermarsi nel mondo dello spettacolo, desiderio che aveva da prima di conoscere il comico, per questo ha continuato a perseguire la sua strada nonostante i pregiudizi createsi sul suo conto.

Flora Canto, la rivelazione inaspettata: in che modo “Uomini e Donne” ha influito sulla sua carriera

“A differenza di alcune mie colleghe ho dovuto per forza dimostrare di più. Alcune mie colleghe, infatti, non ballano, non cantano, non recitano” ha affermato, spiegando di essersi impegnata per imparare a “far tutto”, così che nessuno potesse insinuare che i suoi risultati fossero dovuti al fatto di essere “la moglie di Enrico”. Flora ha poi ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne, a cui è approdata dopo aver fatto una comparsa al Grande Fratello. Prima di sedere sul trono era legata a Filippo Bisciglia che all’epoca era uno dei concorrenti del reality. I due si lasciarono proprio a causa del tradimento in diretta del conduttore di Temptation Island.

La signora Brignano ha confessato che fare la tronista ha influito negativamente sul suo curriculum. Dopo quell’esperienza dimostrare di saper fare è sicuramente più difficile. Ci sono infatti diverse ragazze che dopo il trono non si sono dedicate ad altro, mentre alcune hanno investito su se stesse e hanno studiato per emergere: “Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello. Altre che si sono distinte perché hanno studiato e così, oltre a fare la tronista, una poi può fare l’attrice, la conduttrice”.

Flora ammette che con i primi soldi ottenuti dal daytime di Maria de Filippi si è pagata un corso di recitazione e doppiaggio e alcune lezioni di canto: “Con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi” sono state le sue parole.