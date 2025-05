“È finito il sogno”, è lite social tra Martina De Ioannon e un ex volto di Uomini e Donne

L’attesa sta per terminare poiché, tra poche settimane, il pubblico di Uomini e Donne potrà assistere alla tanto attesa scelta di Gianmarco Steri. Il tronista, uno dei più apprezzati della storia del programma, ha già scelto in una delle ultime registrazioni del dating show, ma la messa in onda della puntata è fissata per la fine del mese, quando si concluderà anche l’edizione.

Il barbiere romano ha avuto la sua seconda chance nel programma di Maria De Filippi dopo il mancato lieto fine nelle vesti di corteggiatore. Alla fine del suo percorso sul trono, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno, preferendolo proprio a Gianmarco. E a proposito di Martina, nelle scorse ore è diventato virare un botta e risposta decisamente duro tra l’ex tronista e un altro ex volto della trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, acceso botta e risposta tra Martina De Ioannon e un ex volto della trasmissione

Non tutti credevano nel loro amore, soprattutto perché, durante l’esperienza a Uomini e Donne, gran parte del pubblico “tifava” per Gianmarco. Dopo l’uscita dal programma, però, Martina e Ciro hanno fatto cambiare idea anche ai telespettatori più scettici e, sui social, si mostrano più uniti e complici che mai. A qualcuno, però, questa continua esposizione non piace particolarmente.

Un commento apparso sotto un recente post della De Ioannon non è passato inosservato, soprattutto per via dell’autrice: si tratta di Rosy Chiarelli, storico volto del “pubblico parlante” di Uomini e Donne. Proprio come faceva nello studio della trasmissione, l’ex opinionista del pubblico ha detto la sua su Martina, non risparmiando le critiche: “Basta sempre a pubblicizzare ma goditi la vacanza”.

Parole riportate da Lorenzo Pugnaloni e che hanno fatto immediatamente il giro del web, soprattutto perché Martina non è stata a guardare. L’ex tronista ha replicato con tono deciso a Rosy, ricordandole che il suo ‘vecchio’ ruolo nel programma di Maria De Filippi è terminato: “Rosi non fai più parte del pubblico per commentare, il tuo parere non interessa a nessuno, è finito il sogno, basta”.

Una lite social che ha scatenato gli utenti e, come spesso accade, ha diviso il pubblico. Se da un lato c’è chi ha difeso Martina, dall’altro c’è chi sente la mancanza del famoso pubblico parlante di Uomini e Donne, sempre pronto ad essere pungente e a creare dinamiche tra i protagonisti dello show pomeridiana di Canale 5.