20 film che fanno piangere: la lista dei più strappalacrime

10Voglia di piangere? Ecco la top 20 delle nostre pellicole preferite, perfette per lasciarsi totalmente andare ad una valle di lacrime.

La miglior terapia per superare una giornata difficile e sfogare, in un solo gesto, tutto l’enorme quantitativo di stress accumulato? Piangere, piangere a dirotto senza vergogna e per tutto il tempo necessario. È scientificamente provato, infatti, come concedersi un bel pianto liberatorio ogni tanto apporti reali ed effettivi benefici: questo dona una mano fondamentale nella gestione delle emozioni, regola il battuto cardiaco così come la respirazione e contribuisce grandemente a ritrovare tutta la calma perduta. L’umore ne trarrà istantaneo beneficio, e ciò si deve al fisiologico rilascio di ossitocina ed endorfine.

Perché, dunque, demonizzare qualcosa di tanto utile e naturale? Ebbene, una volta individuati tutti i vantaggi derivati dal lasciarsi andare ad una salvifica sessione di pianto, non ci resta che mettere a punto la tattica giusta. Noi di Pourfemme troviamo, ad esempio, che allo scopo non vi sia niente di meglio che affidarsi ad un bel film strappalacrime. Pronto a scioglierti in una valle di lacrime fino a disidratarti grazie a questi titoli? Non prima di aver rimosso quel costoso mascara, si intende.

I 20 film che fanno piangere e che promettono di liberarti dal cattivo umore in men che non si dica

Di film che fanno piangere, per definizione e non per scarso successo al botteghino ovviamente, ne sono piene le piattaforme streaming. Non rimane che far fronte all’imbarazzo della scelta, ragion per cui abbiamo provveduto a stilare una preziosissima lista a tema che sia quanto più possibile a prova di indecisi: tra tragedie, drammatiche storie d’amore impossibili ed eroiche gesta il pianto incontrollabile risulta più che assicurato. Ecco perciò di seguito venti titoli di pellicole che non hanno motivo di essere visti se non con l’ausilio di una bella scatola di kleenex. O anche due.

1. I segreti di Brokeback Mountain (2005)

Non possiamo che aprire le danze con un grande, grandissimo classico: “I segreti di Brokeback Mountain” è senz’altro uno di quei film che mai ci stancheremo di rivedere, sì, anche se sarà sempre una botta allo stomaco e sì, anche se il finale non è destinato a cambiare. Due cowboy, a far da sfondo un mozzafiato panorama montano ed una storia d’amore segreta e profondissima.

2. Best of Me (2014)

Il solo fatto che la pellicola sia tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Statunitense Nicholas Sparks già dovrebbe dirla lunga, ma a noi che siamo inguaribili masochisti poco importa. Nel film è proprio il funerale di un vecchio amico comune ad Amanda e Dawson a farli incontrare dopo lungo tempo, nonché a farli riscoprire ancora innamorati nonostante tutto.

3. Vi presento Joe Black (1999)

Il ricco e potente Bill Parrish (Anthony Hopkins) possiede tutto ciò che un uomo possa desiderare nella sua esistenza, fino a quando proprio nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno egli non riceve la visita del tutto inaspettata della morte in persona.

4. Hachiko (2009)

Hai detto film che fanno piangere? Basato su una storia vera – e questo è già abbastanza per sfogare tutte le proprie lacrime in un minuto – Hachiko è uno dei film più celebri in assoluto riguardo il rapporto uomo/cane. Una storia d’amore a tutti gli effetti, ma tra Richard Gere ed il suo amato Akita.

5. Io prima di te (2016)

Amore e malattia si intrecciano in questa pellicola strappalacrime, in cui una giovane e timida ragazza decide di accettare un lavoro come infermiera presso l’abitazione di un uomo rimasto tetraplegico in seguito ad un incidente. C’è davvero bisogno di continuare?

6. Titanic (1997)

Classico sì, scontato mai: non potevamo che menzionare “Titanic“, il capolavoro di James Cameron che illustra la storia d’amore tra l’umile e coraggioso Jack (Leonardo DiCaprio) e la giovane Rose (Kate Winslet) a bordo del più famoso transatlantico di tutti i tempi.

7. Vicino all’orizzonte (2019)

La giovanissima e razionale Jessica conduce una vita Jessica conduce una vita del tutto pianificata e lineare, almeno prima di incontrare Danny. Dapprima dall’inspiegabile temperamento misterioso, il ragazzo svela pian piano di avere alle spalle un passato molto complicato. Tanto complicato da stravolgere per sempre l’esistenza della ragazza, la quale inizia inevitabilmente a mettere in discussione ogni scelta presa in vista del proprio futuro.

8. Le pagine della nostra vita/The Notebook (2004)

Non c’è animo romantico che non conosca “Le pagine della nostra vita“, né che non sia rimasto profondamente scosso dalla pellicola in questione. Tratto ancora una volta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, il film si basa sulla sofferta e travagliata storia d’amore tra Ryan Gosling e Rachel McAdams, sopravvissuta al tempo ed alla lontananza.

9. I ponti di Madison County (1995)

Una liaison raccontata attraverso le pagine del diario di lei, ritrovato soltanto anni dopo dai figli: Clint Eastwood (anche alla regia) e Meryl Streep fanno da protagonisti a questa infinita storia d’amore, quello tra un fotografo e la moglie di un contadino dell’Iowa.

10. Ghost (1990)

A proposito di film che fanno piangere, l’iconica scena della lavorazione del vaso in ceramica non può certo sfuggire alla memoria collettiva: la struggente trama è quella che descrive l’intensa ma infelice storia d’amore tra Sam e Molly, ai quali viene ingiustamente tolta l’opportunità di stare insieme per sempre proprio come vorrebbero.

11. Boys Don’t Cry (1999)

Brandon è nato in un corpo femminile, ma questo non corrisponde alla sua vera natura: quella di un uomo, alla ricerca del coraggio di essere sé stesso e dell’amore. E questo per noi basta ed avanza per inserirlo tra i film che fanno piangere più crudeli che siano mai stati girati.

12. Coco (2017)

È ora il momento di aprire l’ampissimo capitolo Disney. E, in quanto a film che fanno piangere, non è davvero possibile non citare “Coco”. L’aspirante e giovanissimo musicista messicano Miguel intraprende un lungo viaggio verso la terra dei propri avi, facendoci conoscere le tradizioni della cultura del suo popolo.

13. Il Re Leone (1994)

Con ogni probabilità il primo trauma infantile di un’intera generazione, “Il Re Leone” rimane con assoluta certezza uno di quei classici Disney che ci faceva piangere a dirotto da bambini, e seguiterà a sortire il medesimo effetto sino alla fine dei nostri giorni.

14. Papà, ho trovato un amico (1991)

Tutti i 90’s Babies all’appello lo ricorderanno con un saldo nodo alla gola. Una storia di amicizia, genuina ed autentica, tra due dolcissimi bambini con quello che non può certo essere definito un lieto fine.

15. A Star is Born (2018)

Forse il motivo per cui sin dalle prime note di “Shallow” (la colonna sonora) le lacrime iniziano a rigarci il volto, “A Star is Born” racconta della struggente storia d’amore tra un artista affermato, Bradley Cooper, ed una al suo esordio, Lady Gaga.

16. One Day (2011)

Anne Hathaway e Jim Sturgess sono due studenti conosciutisi al college, uniti da un amore tormentato e fatto vivere allo spettatore attraverso la successione dello stesso giorno per due decenni. È al nostro sedicesimo posto, ma potrebbe tranquillamente occupare le prime posizioni se si parla di film che fanno piangere. Non ci sentiamo di aggiungere altro!

17. Million Dollar Baby (2004)

Stanco delle storie d’amore? Eccoti servito, allora: “Million Dollar Baby” racconta di un meraviglioso ma complicato rapporto tra uno scontroso allenatore di boxe (Clint Eastwood) e l’atleta (Hillary Swank) che muta nel tempo, sino ad addolcire anche un animo tanto selvatico quanto quello del primo. I quattro premi Oscar, ovviamente, sono direttamente proporzionali al numero di scatole di kleenex consumati durante la visione.

18. I passi dell’amore (2002)

Sì, siamo in tantissimi ad averlo visto da piccoli e sì, con ogni probabilità è stato uno dei nostri primi traumi. Landon è quella tipologia di studente non propriamente definibile modello, tutto il contrario di lei, la figlia del pastore del paese. Una ragazza religiosa, dal temperamento tranquillo, che lo cambierà per sempre.

19. Nemiche Amiche (1998)

Julia Roberts e Susan Sarandon sono rispettivamente l’ultima e la prima moglie di Luke, due donne che almeno in un primo momento paiono essere in eterno e incessante conflitto. Un triste evento, però, le convincerà a seppellire l’ascia di guerra e trovare un punto di contatto.

20. Amore e altri rimedi (2010)

Chiudiamo ora la nostra lunga selezione di film che fanno piangere con “Amore e altri rimedi”: Jamie (Jake Gyllenhaal) è un giovane rappresentante farmaceutico che incontra la bella Maggie (Hanne Hathaway), ribelle e sfuggente, la quale rifugge qualsivoglia tipologia di legame profondo. Tra i due si instaura da subito una folle passione, che si tramuta velocemente in un grande amore.