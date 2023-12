Film di Natale, tra cenone e pranzi non puoi dimenticare il cinema | Certi fanno piangere

Il cinema e il Natale hanno molto in comune, questo perché entrambi raccontano delle favole anche se a volte un po’ amare. Tra cenone e pranzi non puoi dimenticare questi film.

Sebbene prevalentemente c’è la voglia di far sorridere le persone in un giorno di festa, non mancano amare riflessioni legate soprattutto alla famiglia. Vi proponiamo una lista di film imperdibili.

Film di Natale, ecco quelli che non puoi perdere

I film di Natale rappresentano un genere a sé stante. Ci si muove infatti dal film d’animazione a quello storico, dal contesto drammatico a uno decisamente più comico. La festività che si celebra oggi fa comunque da sfondo in ogni caso.

Ecco però alcuni di quei film imperdibili che non potrete fare a meno di guardare in questi giorni.

Parenti Serpenti (1992), Mario Monicelli

Nel 1992 Mario Monicelli decide di portare sul grande schermo una pièce teatrale di Carmine Amoroso, Parenti Serpenti. Il film racconta il classico Natale di una famiglia italiana degli anni ottanta/novanta.

Gli anziani Trieste e Saverio si sono ritirati a Sulmona e accolgono in casa loro per le festività i quattro figli e le relative famiglie. Di veleno ne sgorgherà e capiremo che alla fine quelli da cui guardarci più le spalle sono proprio i parenti.

Canto di Natale di Topolino (1983), Burny Mattinson

Il Canto di Natale di Topolino è un piccolo capolavoro che metterà d’accordo grandi e piccini. Il film d’animazione di appena 26 minuti riassume nel modo migliore possibile la favola di Charles Dickens dalla quale è tratto.

Nei panni dell’avaro Ebenezer Scrooge troviamo un incorruttibile Zio Paperone, mentre Topolino è Bob Cratchit il suo tirapiedi. Alla fine la storia la conosciamo tutti e qualche lacrimuccia sarà impossibile non versarla.

Mamma ho perso l’aereo (1990), Chris Columbus

Chris Columbus nel 1990 ci ha regalato Mamma ho perso l’aereo. Il film è ambientato nel periodo di Natale ma non è propriamente incentrato su questa festività. Negli anni è diventato un cult per questo periodo dell’anno.

Kevin, interpretato da Macaulay Culkin, viene dimenticato a casa dalla famiglia. Si troverà a passare un 25 dicembre molto turbolento. La mano di John Hughes, che è autore di soggetto, sceneggiatura e anche produttore, si vede e si sente.

Purtroppo il bimbo avrà dei problemi personali negli anni a seguire.

Vacanze di Natale (1983), Carlo Vanzina

Vacanze di Natale del 1983 è da considerarsi il genitore di tutti i “cinepanettoni”. A Cortina si recano famiglie di ogni estrazione sociale e ne nascono equivoci e tantissime risate.

Tra i momenti centrali ricordiamo tante battute, come quella storica di Riccardo Garrone che interpellato dopo aver consumato il solito lauto pasto natalizio risponde “Anche questo Natale se lo semo levati dalle p**le”.