Film da vedere prima dei 30 anni: alcuni non li avrete sentiti nemmeno nominare, ma sono fantastici

Riguardare un film in differenti fasi della vita può aiutarci a comprendere meglio alcune dinamiche. Oggi vi vogliamo parlare di quelle pellicole da vedere assolutamente prima dei 30 anni.

Se volete farvi una cultura cinematografica o avete voglia di provare solo delle emozioni, e non avete ancora raggiunto i 30, queste pellicole devono far parte assolutamente del vostro bagaglio culturale.

Film da vedere prima dei 30 anni

Tra i 20 e i 30 anni ci formiamo come persone adulte, imparando dalle prime delusioni cosa significa la vita. Ed è proprio in questa fase che ci lasciamo alle spalle l’età da bambini per diventare adulti.

Proprio per questo ci sono alcuni film da non poter perdere assolutamente e che ci possono aiutare a vivere meglio anche la nostra vita.

Ecco dunque una lista dopo che ieri vi abbiamo parlato di attori ingrassati per interpretare una parte.

American Pie: ancora insieme, un film per i nostalgici

Se American Pie nel 1999 ha sconvolto il mondo per la sua ironia tagliente, oltre dieci anni dopo, precisamente nel 2012, è uscito American Pie: ancora insieme.

Il film è adatto a chi inizia a sentirsi grande e vive un po’ di nostalgia dei tempi passati. I protagonisti del teen movie ora sono adulti con le relative famiglie, i lavori e anche tutti i problemi che ne conseguono.

Ritrovandosi insieme per una riunione del liceo scopriranno che i tempi andati sono ancora dentro di loro.

Se mi lasci ti cancello, l’amore ti riempie il cuore

L’amore è uno dei sentimenti più forti che si vivono tra i venti e i trent’anni. Qualcosa che esplode dentro per la prima volta e che poi nelle seguenti diventa consolidato e maturo.

Se mi lasci ti cancello è un film drammatico, ma che spiega al meglio cosa significa essere innamorati e cosa vuol dire ricominciare tutto da capo dopo la fine di una storia.

Non potrete trattenere le lacrime.

Apocalypse Now, la vergogna della guerra

Se volete capire qualcosa di come si vive nel mondo sicuramente dovete guardare Apocalypse Now. Il film di Francis Ford Coppola è duro, un vero pugno allo stomaco, che ci porta nella guerra del Vietnam e ci fa riflettere.

Al di là che esteticamente è perfetto, questo film può insegnare ai giovani che la normalità della vita non è concessa a tutti.

Eyes Wide Shut, se volete capire cos’è il cinema bussate a Stanley Kubrick

Segnaliamo Eyes Wide Shut, ma avremo potuto fare il nome di qualsiasi altro film di Stanley Kubrick.

Se volete capire cos’è il cinema qui non sbaglierete di certo, vi si apriranno delle prospettive nuove e davvero interessanti.