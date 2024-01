Tempo Libero

Film da guardare se ti sei appena lasciata col tuo ragazzo: riconquisterai subito fiducia nel prossimo Quando una storia finisce, indipendentemente da chi ha lasciato chi, il morale è a terra e il solo pensiero di dover ricominciare tutto da capo con un'altra persona: demoralizza e non poco. Senza contare poi se ci sono stati degli abusi fisici e/o psicologici. Ecco allora alcune pellicole che possono aiutare in questa fase delicata per ritrovare la forza di andare avanti e rimettersi in gioco.