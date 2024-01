Tre film che ti insegneranno a cucinare: piatti facilissimi che faranno girare la testa al tuo partner

Molto spesso il cinema si è accompagnato alla cucina, regalandoci delle delizie imperdibili e insegnandoci anche a cucinare. Per questo vogliamo proporvi una lista di film per stupire il vostro partner.

Difficile trovare, ovviamente, un tutorial all’interno di una pellicola, più semplice però avere ispirazione per realizzare qualcosa di buono. E sebbene il cibo non sia sempre stato raccontato in maniera positiva in sala, qualche spunto possiamo darvelo.

Film per imparare a cucinare, ricette da capogiro

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dei film da guardare se vi siete appena lasciati, oggi invece ci rivolgiamo a chi è in coppia. Queste leccornie arrivano direttamente dalla sala e potete ripresentarle in tavola.

Passeremo da primi a dolci, da specialità nostrane a un viaggio attorno al mondo, tutto con l’obiettivo di permettervi di sorprendere il vostro partner. Allacciate le cinture, anzi no preparate pentole e padelle. Si parte.

Le ricette della Signora Toku

Questo tenero e triste film giapponese del 2015 fu scelto nel 2015 per aprire al Festival di Cannes la sezione Un Certain Regard. Si tratta di una storia di amicizia, dove la lealtà e il giusto vince sempre.

Il protagonista, Sentaro, gestisce un chiosco che vende dorayaki. Si tratta di un tipico dolcetto giapponese che si presenta ripieno di confettura di fagioli rossi e che in Asia si mangia anche in altri paesi.

Un americano a Roma

Alberto Sordi è un’icona della romanità, ma qui interpreta Nando Mericoni un ragazzo che vive con il mito dell’America. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale gli States venivano visti dagli italiani com un punto di riferimento, anche se in cucina lo sono stato assai raramente.

Celebre è la sequenza in cui il protagonista prova a mangiare latte, marmellata, yogurt e mostarda. Poi però cede alla tentazione della pasta: “Maccarone m’hai provocato e io te distruggo, io me te magno”.

La Grande abbuffata

Il film di Marco Ferreri è una critica alla società del suo tempo, atta ad autodistruggersi sotto le ondate del consumismo. Il cibo è il mezzo con il quale i protagonisti decidono di suicidarsi. Nonostante questo sono tre le splendide ricette che vengono mostrate tra i tanti piatti prelibati portati in tavola.

Parliamo dell’aragosta all’insalata, il patè di fegato grasso e la cacciagione in salsa speciale. Si tratta di preparazioni complesse, con le quali però di certo potete fare bella figura durante il corso di una cenetta romantica.