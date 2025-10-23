Fidati, così non l’hai mai fatto | il pesce spada alla mia maniera è da urlo

Pesce spada in padella: tenero e saporito come al ristorante in poche mosse! Il segreto è la mia marinatura, tanto che diventa un piatto da urlo sorprendente, provare per credere!

Pesce spada: lo preparo alla mia maniera e fidati è da urlo! Scommetto che così tenero e saporito non l’hai mai fatto, credimi vale la pena provarlo!

Appena il pesce spada tocca la padella, si sente subito quel profumo che sa si di mare, ma anche di gradevole limone e di pranzi leggeri ma pieni di gusto. È il genere di piatto che ti fa venir voglia di apparecchiare bene la tavola anche se è martedì e sei rientrata di corsa dal lavoro. Pochi minuti, ingredienti semplici e un risultato che sembra uscito da un rinomato ristorante, tutto questo però, nella comodità di casa tua.

Il segreto per un buon pesce spada in padella, è tutto nella marinatura. È in quel momento infatti, che grazie al mix di succo di limone che rinfresca, olio buono che lega e aromi per profumare, si ottiene il pasto perfetto che mette d’accordo tutti. Bastano appena 20 minuti e il pesce si trasforma, diventa tenero, succoso e pieno di gusto. E fidati, quando lo metti in padella e senti quel leggero sfrigolio con il profumo che si diffonde in tutta la casa, capisci già che stai per portare in tavola qualcosa di speciale e sorprendente.

Pesce spada in padella: un piatto che conquista con la sua semplicità e i trucchetti gusti!

Pensa che quando l’ho fatto io per la prima volta, sono arrivati tanti di quei complimenti che nemmeno me l’aspettavo, infatti è diventato un must. Quindi allaccia il grembiule, prendi il limone più profumato che hai e facciamolo insieme, perché questo pesce spada in padella merita davvero di finire nel tuo menu della settimana. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per il Pesce spada in padella

Per 4 persone

1 kg di pesce spada

2-3 spicchi di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Prezzemolo q.b.

Per la marinatura

100 ml di succo di limone

50 ml di olio extravergine d’oliva

La buccia grattugiata di 1 limone bio

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato q.b.

Come si prepara il Pesce spada in padella