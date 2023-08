Felipe e Letizia di Spagna, dal primo incontro al “sì”: la storia di un amore che fece tremare la corona

La storia tra il Re e la Regina di Spagna d’amore ha catturato l’immaginario e il cuore di milioni di sudditi.

Tutto è nato da un breve incontro tra amici ma nessuno si sarebbe aspettato che tra i due nascesse una storia d’amore, una delle più affascinanti e suggestive di sempre. Il prossimo giugno la coppia festeggerà il decimo anno dall’ascesa al trono di Felipe, che ha succeduto il padre Juan Carlos, rimasto al potere per quasi quarant’anni, al fianco della moglie, Sofia di Grecia.

Nel corso degli anni Felipe e Letizia si sono fatti amare sempre di più grazie al loro carisma e alla loro personalità travolgente. Per non parlare dello stile impeccabile sfoggiato costantemente dalla sovrana, diventata ormai una vera e propria icona di classe ed eleganza. Pochi giorni fa i due hanno dovuto salutare la primogenita Leonor, che ha cominciato la sua educazione militare, la stessa fatta dal padre.

Infatti ogni erede al trono diventerà un giorno capo delle forze armate e per questa ragione dovrà affrontare una formazione militare di tre anni. La principessa non è ancora maggiorenne ma già i tabloid così come i sudditi non vedono l’ora che un giorno anche lei incontrerà un commoner con il quale deciderà di convolare a nozze, proprio come ha fatto il papà.

Una storia fiabesca

Da giornalista a principessa delle Asturie fino ad arrivare a Regina consorte. E’ questo lo strabiliante percorso di Letizia, che da un giorno all’altro si è trovata sulle prime pagine dei tabloid nazionali ed internazionali. I due si sono incontrati per la prima volta nei primi anni ‘2000 ad una cena a casa di amici, anche se la loro relazione è rimasta nascosta per molto tempo.

Infatti l’annuncio ufficiale del fidanzamento, avvenuto il 6 novembre 2003, è stata una sorpresa per la stampa e per i sudditi, alcuni dei quali erano contrari a questa unione, così come i genitori di Felipe. Ma quest’ultimo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dato a questi ultimi un ultimatum: “O sposo Letizia o non mi sposo“. E a quanto pare il futuro erede al trono ha avuto la meglio e il 22 maggio 2004 i due piccioncini sono convolati a nozze presso la Cattedrale dell’Almudena di Madrid.

Alla cerimonia erano presenti be 1400 invitati, inclusi alcuni membri delle casate europee. Circa un anno dopo è nata la primogenita Leonor, la quale un giorno succederà al padre, e nel 2007 si è unita alla famiglia la sorellina Sofia. Non c’è alcun dubbio che la storia d’amore tra il Principe di Asturie e l’ex giornalista abbia fatto breccia nel cuore dei sudditi, i quali continuano ancora oggi a seguire attentamente le vicende reali della coppia e della famiglia.