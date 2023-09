Federica Pellegrini, bellezza in bianco a Parigi: l’abito etereo svela il dolcissimo pancino

Federica Pellegrini a Parigi ha indossato un abito bianco che mette l’accento sul suo pancino: l’ex nuotatrice in gravidanza è raggiante.

Federica Pellegrini diventerà mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato in seguito alle continue indiscrezioni che parlavano di un pancino sospetto, nelle foto al mare pubblicate dal settimanale Chi. Con un post sui social – in cui appare nel video in pigiama mostrando la pancia – ha poi confermato la dolce attesa.

In queste settimane, dopo aver svelato il sesso del bambino – sarà una femminuccia – ha più volte condiviso delle immagini insieme a suo marito Matteo Giunta, in cui mostra il pancino che man mano cresce sempre di più. Qualche giorno fa la coppia si è recata a Parigi per trascorrere alcuni momenti magici e qui hanno immortalato piccoli attimi: dalle foto, in cui appare con un abito bianco, svela la curva più bella.

Federica Pellegrini a Parigi sfoggia l’abito bianco: il pancino è dolcissimo

Un periodo magico per Federica Pellegrini che dopo il matrimonio con Matteo Giunta – celebrato a fine agosto 2022 – e l’avventura a Pechino Express che insieme li ha visti arrivare alla finalissima, ha annunciato la dolce attesa. Una notizia che da settimane circolava ma che è stata confermata soltanto al momento più opportuno. I due diventeranno genitori per la prima volta di una bambina e stanno vivendo a pieno questi attimi che non dimenticheranno. Nei giorni scorsi sono volati a Parigi e sul canale Instagram l’ex nuotatrice ha mostrato alcuni momenti trascorsi nella città dell’amore.

La futura mamma ha condiviso un post in cui il primo scatto la vede protagonista allo specchio. Indossa un abito bianco lungo, che mette l’accento sulla sua bellezza, delle scarpe con il tacco nere alte, e per la chioma ha optato per un raccolto. Nella seconda foto, invece, è con suo marito in ascensore e scatta- ancora una volta allo specchio. Dall’immagine si intravede benissimo il dolcissimo pancino che cresce.

A quanto pare i due hanno deciso di staccare un po’ la spina dalla quotidianità e godersi qualche giorno nella splendida capitale francese. Ovviamente, ogni scatto pubblicato, è un trionfo di like e commenti da parte dei moltissimi follower della campionessa. Federica, infatti, è da sempre molto ammirata, un vero orgoglio italiano. E, ovviamente, è una donna molto bella e la dolce attesa, è evidente dal suo sguardo luminoso, la rende raggiante come mai prima.