Federica Nargi sempre più icona di stile (anche in estate): il vestito fresco ed elegante conquista tutti

Oggi icona dei social con un passato da ex velina, Federica Nargi detta tendenze e stile: con addosso il vestito fresco stampato è semplicemente bellissima!

Influencer di successo, Federica Nargi ha debuttato nel mondo della moda e dello spettacolo giovanissima. Aiutata da una bellezza evidente, la showgirl ha prima conquistato il titolo di Miss Roma e poi l’undicesimo posto a Miss Italia: un concorso che le ha permesso di farsi notare.

Nel 2008 Antonio Ricci l’ha scelta come velina mora e la sua carriera tv è decollata, anche se la it girl ha intuito prima d’altri che sono i social le piattaforme del futuro. In poco tempo Federica ha conquistato Instagram, dove condivide momenti del suo privato, ma anche del lavoro. È testimonial di vari brand e i suoi outfit dettano stile. Molto attiva online, ci tiene particolarmente ad apparire sempre vera.

Quello che entusiasma più i fans sono le sue scelte glamour ma anche una bellezza mozzafiato che mostra in costume, o scegliendo abiti semplici e alla portata di tutti. 33 anni, legata all’ex calciatore Alessandro Matri, è mamma di due splendide bambine Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2019. Federica e Alessandro sono una coppia dal 2009 e il loro amore è stabile e solido: sono lontani dai gossip e dai pettegolezzi, si godono la loro famiglia come una coppia normale.

Federica Nargi incanta con il vestito stampato

Più di 4 mila followers seguono Federica Nargi e questa la rende un’influencer a tutti gli effetti. Ogni suo post e scatto ha un eco mediatico rilevante che appassiona i fans. Corpo statuario, capelli lunghi neri, viso acqua e sapone e sguardo accattivante rendono l’ex velina bellissima. Sarà anche per questo che tutto quello che indossa diventa in pochi minuti un vero must da ricercare.

Oltre ad aver spopolato con il bikini total black, la Nargi ha recentemente incantato i social indossando un abito fresco, stampato, e anche sensuale. L’ex velina ha pubblicato alcune immagini della sua splendida vacanza in Sicilia. Federica ha trascorso qualche giorno al mare con le figlie e il compagno e non ha mancato d’allietare i suoi followers con scatti magici.

Tra i tanti outfit scelti, dove prevale soprattutto il look da spiaggia, la showgirl è apparsa anche con un bellissimo abito bianco e nero, realizzato in una fantasia delicata. Il vestito, dalla mise fresca e svolazzante, aveva alcuni tagli sui fianchi e lasciava parte della schiena scoperta. Un look che ha riscosso tantissimi like, che è ideale da portare per un aperitivo in riva al mare, ma anche per una cena elegante: basterà cambiare gli accessori per essere bellissime come la Nargi.