Federica Nargi, il miniabito nero è un must have per le serate estive

Federica Nargi ci presenta un vestitino nero aderente e sexy che è diventato già il capo che non può mancare nei nostri armadi quest’estate. La show girl era semplicemente divina.

Federica Nargi detta stile e tendenza dal palco dello Gialappa’s Show, in onda su Canale 8. La compagna di Alessandro Matri ha affiancato il simpaticissimo Mago Forest e tutti hanno notato il suo mini vestito nero, che è già un must have per quest’estate.

Perfetto per una serata con amici in cui si desidera essere sensuale ed elegante. È un capo d’abbigliamento anche molto versatile, che può diventare super sexy o più casual a seconda degli abbinamenti.

Federica Nargi con il suo mini vestito nero ci dà l’idea per un look estivo sexy e perfetto

Federica Nargi ha presentato al fianco di Mago Forest una puntata dello Gialappa’s Show – andata in onda lunedì 19 giugno – e tutti hanno notato il meraviglioso look sfoggiato. La show girl, in realtà, si è cambiata due volte nel corso della diretta e il primo look, in particolare, è piaciuto moltissimo.

Per l’occasione ha scelto un miniabito super aderente nero molto corto. La particolarità risiede sicuramente nel modello. Il vestito si incrocia al collo con due bretelline molto sottili e una chiusura che lascia un ampia scollatura a goccia sul decolleté. Il vestito, con la linea leggermente arricciata, è arricchito da fiori dello stesso tessuto in rialzo, cuciti su un lato del seno, su quello opposto e sulla gonna.

Un particolare che sembra voler seguire la linea del mini dress nero, come se fosse appunto legato da questi meravigliosi fiori. Federica Nargi era semplicemente divina. Il suo outfit è una vera e propria ispirazione per l’estate, un must have perfetto per diverse occasioni.

L’abito della show girl, infatti, se abbinato a un paio di sandali alti con tacco è ideale per una serata estiva elegante. Cambia tutto, invece, se si scelgono dei sandali bassi: ecco che diventa il top anche per un aperitivo in spiaggia al tramonto. Per questo motivo ci troviamo davanti a un modello che è un grande jolly per le vacanze estive.

L’essenziale sarà avere una giusta abbronzatura, dorata e non eccessiva, proprio come quella sfoggiata da Federica Nargi nel corso dello show. Lasciando scoperto gran parte del corpo, una corretta tintarella è fondamentale per indossare questo vestito. La compagna di Matri ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, ma se lo si desidera si possono anche legare per far vedere bene la scollatura dietro la schiena.