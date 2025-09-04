Fai come me e la tua cucina sembrerà molto più grande, basta davvero poco, tutti i consigli da non perdere

Alzi la mano chi non desidera una cucina, ampia e spaziosa, ma non sempre si è così fortunati. Se sei alla ricerca di una nuova cosa, allora è molto più semplice o acquisti casa con una cucina ampia oppure si può chiedere l’aiuto di un architetto.

Quando entrambi le cose non sono possibili allora puoi provare così. Ci sono dei piccoli trucchi da seguire che possono rendere la tua cucina più spaziosa, luminosa, non è poi così difficile. Non solo la scelta dei mobili è importante, ma anche il colore e i complementi d’arredo possono essere di aiuto. Non resta che scoprire come rendere più grande e spaziosa la cucina, ecco i consigli da non perdere.

Come rendere più grande la cucina: consigli da non perdere

Se desideri anche tu una cucina ampia e spaziosa, ma soprattutto luminosa ecco cosa devi fare! Non è poi così difficile, ma è necessario adottare delle strategie, consigli e sono certa che mi ringrazierai.

Si sa che la cucina è l’ambiente della casa dove si trascorrono diverse ore del giorno, si cucina, si fa colazione, si pranza, si cena e si fa merenda e se vogliamo renderla grande, funzionale e spaziosa ecco come fare. Si può riorganizzare l’ambiente così da farlo sembrare più grande.

Iniziamo subito dalla scelta dei mobili! Riempire troppo la stanza con i mobili non è di certo la migliore scelta perché otterremo l’effetto contrario, la cucina sembrerà più piccola, meno spaziosa e ariosa.

Tra un arredamento moderno e classico è da preferire quello moderno o contemporaneo con un design minimale, semplice, lineare. Puntare su colori chiari e tenui, evitando il nero, il marrone, il grigio scuro, perché grazie alla luce naturale o artificiale gli spazi sembreranno più ampi. La scelta della finitura dell’anta dei mobili è di fondamentale importanza, lo sai che le finiture lucide rispetto a quelle opache crea un effetto ottico, la stanza sembra più ampia. Stesso discorso vale per le pareti della casa devono essere chiare come bianco, beige o grigio che renderanno la stanza, più luminosa e spaziosa.

Evitare di mettere troppi mobili in cucina, la renderemo meno spaziosa, possiamo scegliere mobili bassi, c’è spazio tra i mobili e soffitto. Ottima idea è posizionare delle mensole che vi permetteranno di tenere tutto in ordine. Stesso discorso vale per le pareti della casa devono essere chiare come bianco, beige o grigio che renderanno la stanza, più luminosa e spaziosa. Detto ciò passiamo agli accessori che non vanno sottovalutati in cucina.

Accessori per rendere la cucina più grande

La migliore soluzione è puntare su un’illuminazione naturale, se si ha la fortuna di avere finestre e porte lasciamo le tende aperte oppure usare tende fatte di tessuti leggeri, che fanno penetrare la luce solare, evitare quelle oscuranti. Puntare su faretti, applique al muro, led o plafoniere purché le lampadine siano a luce fredda.

Lo sai che scegliere un tappeto dalle forme ampie e di colore chiaro contribuisce tantissimo a rendere la stanza più grande. Infine la penisola e sgabelli sono consigliati? Beh un interior design consiglia un tavolo a penisola in cucina, un’ottima soluzione così da sfruttare tutti gli spazi disponibili all’interno della stanza in particolar modo se non si ha un tavolo d’appoggio o un piano da lavoro.