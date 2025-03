Fabrizio Corona in teatro insulta Selvaggia Lucarelli: “Questa storia finisce male”

Fabrizio Corona era sul palco del teatro Nazionale di Milano quando durante il suo spettacolo dal titolo Gurulandia ha insultato la giornalista Selvaggia Lucarelli, ma non solo.

Nel mirino dell’ex paparazzo è finita pure la cantante Elodie, e si è scagliato anche contro Achille Lauro, Gino Paoli e Lorenzo Biagiarelli, giornalista e compagno della Lucarelli. In particolare, il fatto che ha scatenato la reazione dell’opinionista tv è stato tutto l’insieme di offese nei suoi confronti compreso il momento in cui Corona mima un atto sessuale con la sua sagoma.

Sul palco e durante lo spettacolo Corona ha pure lanciato bestemmie e fumato sigarette, oltre a raccontare aneddoti riguardanti la vicenda che coinvolge Fedez, il pestaggio di Iovino e Lucci, il tutto alla presenza dell’avvocato Ivano Chiesa.

La vicenda ha avuto una grande eco mediatica al punto che la direzione del teatro ha reputato necessario diffondere una nota di scuse: “In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena garantendo che in futuro porremo un’attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione”.

Alla nota è seguita la reazione della stessa Lucarelli, che ha commentato: “Ah perché invece c’è chi condivide insulti, bestemmie, offese, denigrazioni e cartonati. Ci piacerebbe sapere cosa pensa la direzione di un teatro prestigioso, non cosa pensi che possa pensare lo spettatore”.

Cosa ha detto Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli

Offese che non sono battute o ironie, ma veri e propri insulti e attacchi alle persone. Così ha costruito lo “spettacolo” Fabrizio Corona che definisce Lucarelli “la peggiore giornalista della televisione italiana” farcendo il suo delirio con bodyshaming e altre porcherie (“stronza grassa cicciona sposata con uno che ha fatto suicidare una persona”) per poi mimare un atto sessuale con la sagoma della stessa giornalista.

Lucarelli nel commentare ha scritto: “Mi è pesato molto scriverne, ma basta far finta di niente. Per il resto io continuerò a non rispondere a tutte le falsità e agli insulti. Quello in altre sedi”. Ricordiamo che già nel 2021 Corona è andato a processo con l’accusa di aver diffamato Lucarelli.

La giornalista ha espresso il suo disappunto lanciando un monito: “Ricordatevi quello che vi dico, questa storia finisce male. Tira un’aria tossica e pericolosa, e francamente io non mi sento per niente tranquilla”, ha sottolineato Lucarelli, “Per il clima generale, perché questa persona deve alzare l’asticella per non andare in down e continuerà a farlo, finché qualcuno non si farà male”.