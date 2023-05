Fabio Fazio: le interviste e gli ospiti che non potremmo mai dimenticare

Da Obama a Papa Francesco: sono innumerevoli gli ospiti portati da Fabio Fazio a Che tempo che fa: ecco le interviste indimenticabili

Parlare di Fabio Fazio è parlare degli ultimi 40 anni della tv nazionale, come ha giustamente sottolineato lui stesso nell’emozionante discorso di “addio” a Che tempo che fa. C’è chi lo ama e lo segue fin dagli esordi e chi, invece, non sopporta il suo modo di fare giornalismo: Fazio è forse uno dei professionisti del settore più divisivo. Non si può non concedergli, però, il grande, grandissimo merito (fino a oggi non raggiunto da nessun altro in casa Rai) di aver portato in prima serata tv ospiti di rilevanza internazionale.

Gli ospiti e le interviste più importanti di Fabio Fazio

Il primo giornalista a intervistare i personaggi più in vista, famosi e politicamente di spicco nella nostra tv, con un format che prende ispirazione dagli show à la Letterman, Fazio ha ospitato personalità di ogni tipo. Vediamo quali sono state le interviste che non potremo mai e poi mai dimenticare.

Obama

“L’uomo più potente del pianeta” per 8 anni, ex Presidente degli Stati Uniti e immenso personaggio pubblico: Barack Obama lo conosciamo tutti e Fabio Fazio lo ha accolto nel suo studio di Che tempo che fa a braccia aperte. E noi, da casa, abbiamo potuto “incontrare” qualcuno che – come spesso accade – non avremmo mai avuto modo di vedere in modo così intimo. Perché le interviste di Fazio toccano tanti temi, anche quelli più personali, ed ecco che Obama si trova ad ammettere, parlando di Michelle, che “Il fatto che mi sopporti è una delle grandi meraviglie del mio matrimonio”.

Michail Gorbaciov

Michail Gorbaciov è stato l’ultimo Presidente dell’Unione Sovietica e in Italia era stato già ospite di Fabio Fazio durante la sua conduzione del Festival di Sanremo nel 1999, un onore che il giornalista e conduttore ha potuto duplicare ospitando di nuovo l’ex presidente a Che tempo che fa nel 2004. Argomentazioni profonde e mai scontate, a partire dall’importante discorso sulla povertà in rapporto alla fine dell’ex URSS: un’intervista davvero imperdibile.

Papa Francesco

Niente di meno che il più grande esponente religioso mondiale, in prima serata su Rai 1: chi lo avrebbe mai detto? Nessuno ci avrebbe scommesso, dal momento che per sua stessa ammissione il Papa non guarda la tv dal 1990. Fazio ci è riuscito e in un collegamento da remoto Papa Francesco ha risposto, con la solita umiltà, a domande profonde poste dal giornalista in modo sentito ma professionale. Dai tanti migranti morti in mare alle vittime della guerra, dalla crisi climatica al futuro dei giovaniil Papa ha parlato a cuore aperto e milioni di persone lo hanno ascoltato.

Meryl Streep e Tom Hanks

Di tutt’altro genere, ma non per questo meno importanti, sono la Queen per eccellenza del cinema Meryl Streep e il premio Oscar Tom Hanks, accolti negli studi di Che tempo che fa nel 2018 da un pubblico in visibilio. I due erano in tour promozionale per The Post, il film di Spielberg in cui i due, per la prima volta, lavorano insieme. Non è cosa di tutti i giorni poter quasi “toccare” due idoli cinematografici! Vedere Meryl Streep commuoversi nel ricordo di Anna Magnani, “La Dea” stando alle sue parole, è davvero un’emozione immensa.

Quentin Tarantino

Rimaniamo nel cinema con uno dei registi più chiacchierati e amati, Quentin Tarantino. Se c’è una cosa che non potremo mai dimenticare di questa intervista è la sua conclusione, explicit perfetto di una chiacchierata perfetta. Fabio Fazio chiede: “Non si dovrebbe fare, parlare di se stessi, le chiedo scusa… Domando a tutti gli amici registi italiani di farmi fare il morto. Non voglio che mi si veda, basta sapere che quello sono io. Se dovesse servire, io mi pago il viaggio da solo, nessuna spesa per la produzione. Pensa si possa fare?”. E Tarantino risponde: “Ricorderò questa nostra conversazione e quando fra un po’ di anni farò il mio ultimo film, se è appropriato e se lei è pronto a venire in aereo, accetto molto volentieri“.