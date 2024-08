L’eyeliner bianco è la tendenza del 2024 da non perdere

L’eyeliner bianco è un prodotto che sta prendendo sempre più piede nel mondo del make up. L’estate 2024 è quasi giunta al termine, l’utilizzo dell’eyeliner bianco è entrato tra le tendenze della calda stagione e sembrerebbe essere uno dei trend dell’inverno.

Per tutto il 2024, quindi, vedrai make up luminosi e chiari, caratterizzati da un linea di eyeliner bianco applicato proprio come il classico prodotto total black. A chi sta bene questa tonalità e quali sono gli abbinamenti su cui puntare? Ecco cosa ci dicono le tendenze e i make up artist!

Eyeliner bianco, come usarlo e gli abbinamenti più belli

Sofisticato e particolare da indossare, se sei alla ricerca di un look creativo e originale dovresti assolutamente aggiungere un tocco di eyeliner bianco. Come abbinarlo? Prima di capire quali nuances accostare al bianco, scopriamo a chi sta bene questa tipologia di colore.

Se ami particolarmente questa nuance dovresti assolutamente provarla per i tuoi make up estivi ed invernali. Secondo i make up artist, però, è un colore che potrebbe enfatizzare ancora di più gli occhi grandi o sporgenti, è consigliato quindi a chi desidera intensificare lo sguardo e rendere gli occhi ancora più grandi.

Anche il colore dell’iride potrebbe fare la differenza. Gli occhi molto chiari, come quelli azzurri ghiaccio, vengono intensificati con tonalità scure come smokey eyes total black o ombretti sfumati con un mix di colori. Il bianco, quindi, potrebbe passare in secondo piano, stesso discorso per gli occhi castano chiaro. Ideale, quindi, per gli occhi verdi e per chi vanta un castano scuro intenso.

Quali sono i colori con cui abbinare l’eyeliner bianco? Tra le nuances più gettonate c’è sicuramente il blu notte, un mix di colori con cui giocare per creare un trucco occhi efficace. Molto bello anche il marrone, puoi creare diverse sfumature e metterle in risalto con una linea di eyeliner bianco.

Un altro abbinamento ideale specialmente per la sera è il contrasto black and white. Puoi creare una linea di eyeliner nera a punta e metterla in contrasto con un’altra linea bianca e dei glitter per rendere il trucco occhi protagonista dell’intero look. Sicuramente le nuances scure sono ideali per gli abbinamenti, i colori più chiari, come un verde o un azzurro, potrebbero non mettere in risalto la linea di bianco dell’eyeliner.